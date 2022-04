Home

23 Aprile 2022

Romiti: Lo Stato spende al mese 513 euro per un disabile, è una vergogna senza fine

Livorno 23 aprile 2022

Mozione sul “caregiver familiare” a sostegno di una legge nazionale per un suo riconoscimento, l’intervento di Andrea Romiti (Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Livorno)

Dobbiamo aiutare concretamente i familiari che assistono le persone con gravi disabilità.

La legge non riconosce a chi assiste un disabile lo status di lavoro usurante e non prevede, come invece ha proposto da Fratelli d’Italia in Parlamento, il prepensionamento o il riconoscimento contributivo.

Non viene, inoltre, stanziato nessun fondo che aiuti le famiglie ad affrontare i costi della difficile quotidianità.

Lo Stato spende al mese 1050 euro per un immigrato – 1350 se minorenne – e solo 513 euro per un disabile impossibilitato a prendersi cura di sè.

Questa è una vergogna senza fine di una sinistra buonista che non sa distinguere quali siano realmente le persone che hanno davvero bisogno

