Romiti: “Sindaco in scooter contromano, dovrebbe dare il buon esempio, chieda scusa”

21 Settembre 2021

Livorno 21 settembre 2021

Il consigliere comunale FdI Andrea Romiti segnala pubblicando le foto sui social un compostamento scorretto, contrario al codice della strada commesso da sindaco di Livorno Luca Salvetti.

“Dovrebbe dare il buon esempio, chieda scusa” – afferma Romiti che continua:

“Sindaco Salvetti lei dovrebbe dare a tutti noi cittadini il buon esempio, soprattutto in questo momento in cui la città chiede alle Istituzioni di essere più presenti e far rispettare la legge. Lei non rispetta il Codice della Strada.

Un cittadino incredulo e amareggiato ha fotografato la scena di lei che ha svoltato a sinistra provenendo da via Roma, la quale ha un obbligo di svolta a destra, poi lei ha percorso in senso contrario piazza Attias e si è immesso in Corso Amedeo.

Faccia un bel gesto, chieda scusa, non certo a me, ma a tutta la città, perché a Livorno abbiamo avuto, per persone che come lei non rispettano il Codice della Strada, feriti e morti”.

