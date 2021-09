Home

Cronaca

Aree pubbliche

Romiti su positivi in camper alla Guglia: “Le norme covid non vengono rispettate, le persone sono stufe e arrabbiate”

Aree pubbliche

5 Settembre 2021

Romiti su positivi in camper alla Guglia: “Le norme covid non vengono rispettate, le persone sono stufe e arrabbiate”

Le testimonianze di alcuni residenti

Livorno 5 settembre 2021

Dopo l’episodio di cronaca di alcuni giorni fa a Barriera Garibaldi, dove un uomo che alloggia in un camper, in evidente stato di agitazione e positivo al Covid, vagava in piazza, il consigliere comunale Andrea Romiti (Fratelli d’Italia) si è recato sul luogo per raccogliere le lamentele dei residenti

Qui alcuni residenti de La Guglia ieri hanno approfittato dell’iniziativa di Andrea Romiti per lanciare un grido d’allarme su una situazione di insicurezza diffusa

Romiti nell’esporre la situazione dichiara che:

Non ce l’abbiamo con loro per le condizioni in cui devono sopravvivere

E’ comprensibile lo scatto di nervi dell’altro giorno, se sei costretto a vivere in quarantena in un camper sotto il sole tutto il giorno, ma queste persone che vivono nel camper non sono allacciate alla rete idrica, e quindi l’acqua dove la prendono?

Molto probabilmente andranno alla fontanella pubblica a prenderla per lavarsi, bere e fare da mangiare.

Quindi positivi al covid uscirebbero dal camper per andare alla fontanella. Questo rappresenta un pericolo per la cittadinanza. Siamo pieni di norme anticovid ma qui non vengono rispettate.

Tutto questo perchè il sindaco Luca Salvetti tollera la situazione”

Nel video le dichiarazioni di Andrea Romiti e quelle di alcuni residenti della zona

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin