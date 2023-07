Romito, cassonetti ignorati e 6 chili di rifiuti raccolti da Mr. Green

Home

9 Luglio 2023

Mr. Green, noto referente plasticfree, ha nuovamente dimostrato il suo impegno per l’ambiente, questa volta recandosi sul Romito per una pulizia straordinaria.

Lungo la costa, a metà strada tra Punta Crocchio e il Sassoscritto, ha raccolto oltre 6 chili di rifiuti abbandonati dai bagnanti che frequentano la zona.

La spazzatura, lasciata tra la vegetazione e gli scogli che conducono alle acque cristalline del mare, rappresentava un serio pericolo per l’ecosistema marino e non solo. Nonostante la presenza di cassonetti a pochi metri di distanza, molti bagnanti, locali e turisti, continuano a ignorarli, contribuendo all’inquinamento dell’ambiente.

Mr. Green, referente plasticfree, ha deciso di agire e ha portato con sé l’attrezzatura necessaria per ripulire l’area. Nonostante il caldo incessante, è giunto sul Romito alle 17:40, pronto a mettere in atto la sua missione. Armato di pinze e guanti, ha rimosso oltre 6 chili di immondizia dalla vegetazione circostante, conferendola correttamente nell’apposito cassonetto nelle vicinanze.

È importante sottolineare che ora, sul Romito, i cassonetti sono presenti in abbondanza, offrendo una soluzione concreta per lo smaltimento dei rifiuti. Non ci sono più scuse per abbandonare la spazzatura lungo la costa. Mr. Green invita tutti i bagnanti a utilizzare i cassonetti e ad adottare comportamenti responsabili per preservare la bellezza del litorale livornese.

L’impegno di Mr. Green è un esempio da seguire, un incoraggiamento a prendersi cura dell’ambiente circostante e a lavorare insieme per una spiaggia pulita e priva di rifiuti. Ognuno può fare la differenza, contribuendo alla salvaguardia dell’ecosistema marino e alla tutela della bellezza naturale delle nostre spiagge.

Grazie all’impegno di persone come Mr. Green, possiamo preservare e godere a lungo delle meraviglie che la natura ci offre.

