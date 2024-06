Romito: incidente ferroviario in galleria, esercitazioni di protezione civile (Foto)

Cronaca

8 Giugno 2024

Livorno, 8 giugno 2024 – Romito: incidente ferroviario in galleria, esercitazioni di protezione civile

Si è svolta la scorsa notte un’esercitazione di emergenza ferroviaria lungo la linea Pisa-Grosseto, nelle gallerie Telegrafo-Sassone-Romito tra Livorno e Quercianella.

L’obiettivo è stato quello di verificare e consolidare le procedure e i flussi comunicativi a fronte del ferimento dei macchinisti di due treni, uno del Regionale e un merci.

Prosegue così il percorso di formazione continua sulla sicurezza del trasporto ferroviario, fortemente voluta da tutte le Aziende e le Istituzioni coinvolte.

All’esercitazione hanno partecipato:

le strutture del Gruppo FS Italiane; Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana; Mercitalia Rail; FS Security; il Servizio di Emergenza Sanitaria (118) – Centrale operativa di Pisa – Livorno.

Nella simulazione due treni in transito dalla galleria Telegrafo, un merci che procedeva in direzione nord ed uno passeggeri in direzione opposta; hanno urtato contro un telone rimasto incastrato sui cavi della trazione elettrica. Il telone, sbattendo fra i due treni, ha provocato la rottura dei vetri laterali delle cabine di guida ed il ferimento dei due macchinisti.