Home

Cronaca

Romito: malore in mare, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca

12 Luglio 2024

Romito: malore in mare, intervengono i vigili del fuoco

Livorno 12 luglio 2024 – Romito: malore in mare, intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, i Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti in località Il Romito per prestare soccorso a una bagnante colpita da un malore mentre si trovava in mare.

Grazie alla tempestiva collaborazione tra il personale del 118, il personale nautico dei Vigili del Fuoco e il nucleo sommozzatori, la donna è stata rapidamente recuperata e portata a terra. Una volta sulla riva, è stata presa in carico dai sanitari presenti sul posto per le cure necessarie.

L’efficacia e la prontezza dell’intervento congiunto hanno permesso di fornire un’assistenza immediata e qualificata, garantendo la sicurezza della bagnante in difficoltà.