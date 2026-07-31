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Cronaca

Romito quasi 1200 multe, 337 per parcheggio nel senso contrario di marcia

Cronaca

31 Luglio 2026

Romito quasi 1200 multe, 337 per parcheggio nel senso contrario di marcia

Livorno, 31 luglio 2026

Durante la stagione estiva il Corpo di Polizia Locale intensifica i propri sforzi e gli accertamenti a favore della sicurezza dei cittadini e dei turisti.

In un’ottica di costante controllo del territorio a servizio della comunità, i servizi sono rafforzati durante le ore serali/notturne, anche con l’istituzione di controlli specifici in materia di “movida” e sicurezza urbana, impiegando personale specializzato che opera in abiti civili.

Particolarmente attenzionato il tratto costiero, soprattutto la zona del Romito/Quercianella lungo la Statale Aurelia, dove i cittadini livornesi e i turisti si portano ogni giorno per godere del mare e delle bellezze della costa livornese.

L’area è tenuta costantemente sotto controllo e nell’arco di un solo mese e mezzo, a partire da giugno, è stato accertato un consistente numero di violazioni del codice della strada. Il totale delle sanzioni ammonta infatti a ben 1167, e tra queste risaltano le violazioni contestate per sosta in senso contrario a quello di marcia (377) e in curva (39), una pratica molto pericolosa in quanto implica l’utilizzo di manovre non corrette, che possono comportare anche una inversione del senso di marcia o una circolazione contromano, tra le principali cause di incidenti stradali in zona, anche con esito mortale.

A queste attività si aggiungono 46 servizi di prevenzione effettuati attraverso posti di controllo ed il rilievo di 19 incidenti stradali, di cui 10 con feriti (uno con prognosi riservata).

L’attività e i controlli mirati continueranno per tutto il periodo estivo.

