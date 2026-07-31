Romito quasi 1200 multe, 337 per parcheggio nel senso contrario di marcia
Livorno, 31 luglio 2026
Durante la stagione estiva il Corpo di Polizia Locale intensifica i propri sforzi e gli accertamenti a favore della sicurezza dei cittadini e dei turisti.
In un’ottica di costante controllo del territorio a servizio della comunità, i servizi sono rafforzati durante le ore serali/notturne, anche con l’istituzione di controlli specifici in materia di “movida” e sicurezza urbana, impiegando personale specializzato che opera in abiti civili.
Particolarmente attenzionato il tratto costiero, soprattutto la zona del Romito/Quercianella lungo la Statale Aurelia, dove i cittadini livornesi e i turisti si portano ogni giorno per godere del mare e delle bellezze della costa livornese.
L’area è tenuta costantemente sotto controllo e nell’arco di un solo mese e mezzo, a partire da giugno, è stato accertato un consistente numero di violazioni del codice della strada. Il totale delle sanzioni ammonta infatti a ben 1167, e tra queste risaltano le violazioni contestate per sosta in senso contrario a quello di marcia (377) e in curva (39), una pratica molto pericolosa in quanto implica l’utilizzo di manovre non corrette, che possono comportare anche una inversione del senso di marcia o una circolazione contromano, tra le principali cause di incidenti stradali in zona, anche con esito mortale.
A queste attività si aggiungono 46 servizi di prevenzione effettuati attraverso posti di controllo ed il rilievo di 19 incidenti stradali, di cui 10 con feriti (uno con prognosi riservata).
L’attività e i controlli mirati continueranno per tutto il periodo estivo.