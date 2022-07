Home

15 Luglio 2022

Romito: si tuffa e sbatte sugli scogli, ferito 29enne

Livorno 14 luglio 2022

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno sulla costa intorno alle 15. 14 in località Romito, per soccorrere un 29enne di Viareggio

L’uomo ha sbattuto contro le rocce al momento di immergersi in mare ed ha subito un trauma ad una spalla

A causa dell’inaccessibilità del luogo per un trasporto via terra, una squadra di terra dei vigili del fuoco , il personale nautico e sommozzatori sono stati impegnati per trasbordare il paziente sull’imbarcazione Conero per poi trasportarlo al moletto di Antignano dove; è stato trasbordato su un’ambulanza della Misericordia di Antignano che lo ha trasportato al pronto soccorso

