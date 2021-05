Home

Cronaca

Ambiente

Rosaria Scaffidi, Comitato No alla discarica di Limoncino: “Potrebbero scaricarci tutto, anche i veleni”

Ambiente

10 Maggio 2021

Rosaria Scaffidi, Comitato No alla discarica di Limoncino: “Potrebbero scaricarci tutto, anche i veleni”

Livorno 10 maggio 2021

Le paure del comitato no alla discarica di Limoncino, Rosaria Scaffidi: “Potrebbero scaricarci tutto, anche i veleni.

Ci sono 142 codici di rifiuti che possono andare in discarica

La Regione dà il via, firma il nullaosta senza tenere conto che c’è una strada che blocca tutto. Se non viene definita dalla Cassazione la situazione della strada, loro di qui non ci passeranno mai”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin