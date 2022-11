Home

Provincia

Rosignano: 11 platani da abbattere, sono infetti dal cancro colorato

Provincia

14 Novembre 2022

Rosignano: 11 platani da abbattere, sono infetti dal cancro colorato

IL “CANCRO COLORATO” INFETTA ALCUNI PLATANI IN VIA CARDUCCI: NECESSARIO L’ABBATTIMENTO

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 14 novembre 2022

Nell’ambito delle operazioni di verifica e controllo della stabilità degli alberi del patrimonio arboreo comunale, a tutela della sicurezza e dell’incolumità della cittadinanza, stanno procedendo su tutto il territorio gli interventi di abbattimento delle piante che sono rientrate nella categoria D della classificazione di propensione al cedimento, quelle cioè di “pericolosità estrema”.

Tra le piante individuate in classe D, sono rientrati diversi esemplari di di platano, distribuiti nelle frazioni di Rosignano Solvay e Vada per i quali, come prescritto dalla normativa fitosanitaria in vigore, è stata data comunicazione preventiva al Servizio fitosanitario della Regione Toscana per la verifica della presenza del patogeno Ceratocystis platani, agente del “Cancro colorato” del platano.

A seguito di questa comunicazione, lo scorso 24 ottobre gli agenti fitosanitari hanno svolto un apposito sopralluogo per le verifiche di competenza, durante il quale sono stati individuati ulteriori 7 platani infetti, che dovranno essere abbattuti.

Sale dunque a 11 il numero delle piante risultate infette, tutte localizzate in Via Carducci a Rosignano Solvay, e pertanto dovranno essere abbattute con le dovute cautele secondo le prescrizioni regionali.

Hanno dato esito negativo, invece, le analisi eseguite sulle altre piante, per le quali gli abbattimenti già in fase esecuzione, potranno avvenire con i metodi ordinari.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin