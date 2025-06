Home

Rosignano, a Caletta l’estate 2025 inizia con Mare d’Amare. Il programma di tre giorni di festa

16 Giugno 2025

La festa sta per cominciare. O meglio le feste stanno per arrivare, perché insieme all’estate si vanno a materializzare tutta una serie di appuntamenti culturali, spettacolari e di altro genere che animeranno il nostro territorio, dalla costa alle colline. Intanto ecco qualche anticipazione.

Partiamo dal weekend del 20 – 22 giugno. Si tratta del fine settimana in cui si festeggia proprio l’inizio dell’estate – 21 giugno – anche sotto il profilo meteorologico.

E lo si farà con “Mare d’Amare” l’appuntamento organizzato dall’Associazione Pro Loco Amici di Castiglioncello con il Comune di Rosignano Marittimo sul lungomare di Caletta, da Crepatura a viale Marradi dove sulla rotonda spiccano i grandi pesci in ferro battuto: qui un tempo si degustavano fritture e altre specialità che venivano preparate nella “padellona” durante la Festa del Pesce.

Ricordi di altri anni, ma con l’idea – lo vedremo a seguire – di poter tornare nuovamente ad un evento simile. Intanto quello del 20, 21 e 22 giugno 2025 sarà un festival in grande stile.

Soddisfatta l’assessora al turismo Giulia Quintavalle: “La manifestazione Mare d’Amare apre ufficialmente la nostra estate. Abbiamo voluto dedicare un intero weekend al mare, valorizzando al contempo la nostra costa e Castiglioncello.

Con l’idea, se ci saranno le possibilità, di poter riportare la Festa del Pesce. In questi giorni è in fase di chiusura il programma estivo degli eventi (che coinvolge il Comune con la forte presenza delle Pro Loco) che animeranno l’intero territorio, sia le frazioni a mare che quelle collinari”. Sarà un cartellone allestito sul filo di una stretta sinergia fra assessorato al turismo e assessorato alla cultura, coinvolgendo anche le associazioni locali.

Sicuramente, su Vada, ci sarà un importante appuntamento dedicato alla fotografia e agli autori mentre sulle colline c’è l’idea di far diventare il cinema protagonista, ma anche l’arte visto che alcune opere di Mauro Biani che firma i disegni che saranno esposti alla mostra presso il Castello Pasquini da metà luglio e fine agosto, verranno posizionate nelle diverse frazioni.

Ma torniamo per il momento a “Mare d’Amare” per dare alcuni dettagli del programma, partendo dall’enogastronomia. Durante le tre serate della festa tutti i visitatori, presso i bar e i ristoranti del Porto Marina Cala de’ Medici, del lungomare e della piazzetta a Caletta, offriranno menu arricchiti con piatti e cocktail a tema marino: dal cacciucco agli spiedini di pesce, dal pacchero al panino d’amare, dall’antipasto del marinaio al baccalà dello chef, dalla frittura di calamari e gamberi alle schiacciatine a tema.

L’inaugurazione della festa sarà venerdì 20 giugno alle 18 con Go’ Dog, dimostrazioni cinofile nella piazzetta di Caletta, poi delle 18 alle 24 street food in viale Marradi, mercatino, foto itineranti (su carta argento pronte in 10 minuti).

Quindi dalle 18 in poi animazione sul Lungomare Colombo, truccabimbi, bolle e palloncini, dj set (a Caletta) e nella piazzetta del Marina Cala de’ Medici alle 21.30 video proiezione “I ricordi della festa del pesce” a cura del Laboratorio Video dell’Università Popolare di Rosignano. Dalle 21.30 Radio Viva alla Terrazza Agorà.

Sabato 21 giugno, giorno in cui comincia “ufficialmente” l’estate, alle 9.30 snorkeling lungo costa (per iscrizioni WhatsApp / Simone 392 5220113), poi per tutto il giorno street food, mercatino dell’artigianato, ricerca tracce delle tartarughe (ore 14 ritrovo preso lo stand del Comitato Tutela Secche di Vada), animazione itinerante, “suppata” o mini gara di surf (ore 17.30. Per info e iscrizioni scrivere su WhatsApp / Andrea tel. 340 – 7798041, quindi alle 18 spettacolo di magia, dalle 19 dj set, alle 21.30 nuova proiezione del video al Cala de’ Medici, e infine musica dal vivo.

Domenica 22 giugno sempre alle 9.30 snorkeling lungo costa (come il giorno precedente), poi street food, mercatino, appuntamento (ore 14) sulla salvaguardia dell’ambiente marino e collaborazione con le associazioni, alle 17 “Secche di Vada quale futuro”, conferenza a cura del Comitato Tutela Secche di Vada ETS presso la terrazza dell’Hotel Marinella a

Caletta. Quindi animazione, open day prima lezione di surf (come il giorno precedente), dj set in spiaggia e animazione latino americana, raeggeton e balli di gruppo, alle 21.30 terza proiezione al Cala de’ Medici, e chiusura con musica dal vivo alla terrazza Agorà.

Questo il programma di massima per il quale la Pro Loco Amici di Castiglioncello ringrazia il Comune di Rosignano Marittimo, Rea. Porto Cala de’ Medici, Pubblica Assistenza, Pro Loco Rosignano Solvay, Comitato Tutela Secche di Vada, Università Popolare di Rosignano Solvay, associazioni di tutela marina, scuole si surf, diving center, commercianti e molti altri soggetti privati.

