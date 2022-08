Home

Rosignano: accampamenti notturni in spiaggia, 10 multati

10 Agosto 2022

Rosignano (Livorno) 10 agosto 2022

Proseguono gli interventi del personale della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, congiuntamente alle Guardie Ambientali Volontarie ed al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rosignano Solvay per il monitoraggio delle principali spiagge libere del territorio comunale.

Lo scorso 7 agosto, nelle prime ore della mattina, si sono svolti alcuni sopralluoghi in località Pietrabianca, in località Lillatro e in località Tripesce, dove; secondo quanto segnalato al Comando; diverse persone trascorrono la notte in spiaggia in veri e propri accampamenti utilizzando tende, musica e alcool, nonché accendendo fuochi e bracieri pericolosi.

In totale sono state contestate 10 sanzioni a carico prevalentemente di cittadini stranieri residenti in Italia: 8 redatte dal personale di Polizia Municipale e 2 da parte delle GAV;

ciascuna sanzione prevede il pagamento di una somma pari a 200 Euro (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni).

Il personale del Commissariato ha assicurato che i controlli e gli accertamenti si svolgessero senza alcuna problematica di Ordine Pubblico.

Nelle prossime settimane proseguiranno le attività di controllo programmate dal Corpo di Polizia Municipale in sinergia con le Forze di Polizia dello Stato, e le GAV, su varie zone e diverse situazioni del territorio comunale, per prevenire una serie di situazioni di abusivismo che si intensificano in modo consistente nel corso dell’estate.

“Lo scopo principale che ci siamo dati, anche in occasione delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e di altri tavoli tecnici organizzati a livello locale, è il contrasto dei fenomeni di illegalità – afferma la comandante della Polizia Municipale di Rosignano Dalida Cosimi – mettendo in campo una sinergia tra le varie forze di polizia, dove si ritiene necessaria, e soprattutto cercare di infondere sicurezza e tranquillità ai cittadini”.

