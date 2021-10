Home

Rosignano, acquisto bici e scooter elettrici, pubblicato il bando per cittadini e imprese del turismo

22 Ottobre 2021

Rosignano Marittimo 22 ottobre 2021

Per incentivare l’utilizzo della mobilità dolce urbana ed evitare eccessivi assembramenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, l’Amministrazione Comunale ha aperto un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore dei cittadini ed imprese del settore turistico per l’acquisto di biciclette e biciclette/ciclomotori elettrici.

Il bando è stato pubblicato nella sezione “Bandi e avvisi vari” del sito istituzionale dell’ente al link: http://www.comune.rosignano.li vorno.it/site5/pages/home.php? idpadre=46256.

Si tratta di un contributo straordinario a fondo perduto a favore dei cittadini residenti nel Comune e delle imprese del settore Turismo e del turismo verde con una sede legale o operativa dislocata nel nostro territorio, che hanno intenzione di sviluppare la ciclo mobilità sia a livello personale che come attività sociale e ricreativa.

“Lo scorso anno – spiega l’Assessore Giovanni Bracci – l’Amministrazione Comunale realizzò un primo bando per l’acquisto di biciclette elettriche. Un incentivo volto a sostenere la mobilità dolce ed evitare di utilizzare in modo eccessivo i mezzi pubblici. Visto il successo riscontrato e le numerose richieste di contributo che sono arrivate, quest’anno, sfruttando i finanziamenti legati all’emergenza Covid-19, abbiamo deciso di proporre un nuovo bando, ancora più inclusivo e aperto non solo ai cittadini privati, ma anche alle imprese del turismo. In questo modo campeggi, alberghi, attività balneari, bed&breakfast, agriturismi, ostelli ed altre strutture potranno mettere a disposizione dei propri ospiti un servizio in più, che permetterà loro di muoversi in modo comodo e sostenibile sul nostro territorio senza prendere la macchina”.

L’importo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e finalizzato al sostegno per l’utilizzo della mobilità dolce urbana è pari a 160mila euro, equamente suddiviso tra cittadini privati (80mila euro) e imprese (80mila euro).

Grazie a questo contributo sarà possibile acquistare biciclette e mountain bike a forza muscolare (tradizionali), mountain bike o biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita o ciclomotori elettrici. Tali mezzi non dovranno essere acquistati online, ma esclusivamente da rivenditori situati sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, oppure dei Comuni limitrofi (Livorno, Collesalvetti, Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima e Cecina).

Per quanto riguarda i cittadini privati, il numero complessivo degli ammessi al contributo sarà quantificato sulla base del numero di domande ammissibili ricevute. In ogni caso, il contributo andrà da un minimo di 200 euro a un massimo di 850,00, ciascuno, in base alla fascia Isee, all’età anagrafica e al numero delle domande.

Ai beneficiari del contributo che acquisteranno il mezzo presso i rivenditori ubicati nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di 100 euro.

Non saranno ammesse le domande dei soggetti beneficiari del contributo per “l’incentivazione all’utilizzo della mobilità dolce sostenibile” erogati dall’Amministrazione Comunale in seguito all’avviso pubblico del 2020.

Per quanto riguarda le aziende, possono presentare domanda di contributo le attività del settore turistico aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, rientranti nelle seguenti categorie: alberghi; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; campeggi; villaggi turistici; stabilimenti balneari; agriturismi; agricampeggio; ostelli; case per ferie; esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residence.

Con il presente contributo, tali attività potranno provvedere ad acquistare un massimo di 10 biciclette tra quelle a forza muscolare (tradizionali) e quelle elettriche. Il numero massimo di mezzi a propulsione elettrica acquistabili con il contributo non può, comunque, superare i 5 veicoli.

Ai beneficiari del contributo che acquisteranno il mezzo presso i rivenditori ubicati nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di 50 euro per ogni mezzo acquistato.

Sia per i privati, che per le aziende, le domande devono essere presentate entro le ore 24.00 del giorno 22 novembre 2021. L’Amministrazione Comunale, entro il 6 dicembre 2021 pubblicherà la graduatoria con i soggetti ammessi a contributo. Lo scontrino parlante, la ricevuta fiscale o la fattura relativi all’acquisto e necessari ai fini dell’effettiva erogazione del contributo dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 29 dicembre 2021 ed essere datati nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando ed il 29 dicembre stesso.

