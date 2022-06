Home

Rosignano: al mare lasciando l’auto a casa, parte Marebus. Corse fino alle 1 di notte grazie all’intesa Comune AT

16 Giugno 2022

Intesa fra Comune di Rosignano Marittimo e Autolinee Toscane

Al mare lasciando l’auto a casa

Dal 1° luglio partono le due line speciali Marebus di AT . Dal 29 luglio il servizio arriverà fino all’una di notte

Rosignano (Livorno), 16 giugno 2022

Grazie all’accordo fra Amministrazione comunale e Autolinee Toscane residenti e turisti potranno muoversi in maniera comoda, sicura e sostenibile, lasciando l’auto a casa e utilizzando i bus.

Il prossimo 1° luglio, infatti, partirà il servizio speciale e straordinario approntato dal Comune di Rosignano Marittimo e da Autolinee Toscane (l’azienda che dallo scorso novembre gestisce il trasporto pubblico locale in Toscana) per garantire collegamenti continui e veloci su autobus vero il mare e ritorno.

L’iniziativa, Marebus, come spiega il direttore del Dipartimento Nord di Autolinee Toscane, Massimiliano Pellegrini, si caratterizza per la presenza di due linee, una Blu e una Verde, che consentiranno ai cittadini di utilizzare il mezzo pubblico per recarsi sul litorale.

Sarà, infatti, possibile lasciare la propria auto al park Infantino e da lì raggiungere il mare in tranquillità e sicurezza e senza lo stress per cercare parcheggio.



La Linea Blu di Marebus svolgerà un servizio giornaliero dalle 8,30 del mattino fino alle 20,30 di sera con frequenze ogni 20-40 minuti lungo questo percorso: Park Infantino – v. Tagliamento – v. Bengasi – v. Trento – v. Fellini – v. Marconi – Castiglioncello stazione FS – Porto vecchio – v. De Amicis – v. Macchiaioli – v. della Ragnaia – v. Solferino – Campofreno – v. Arno – v. Adda – Park Infantino.

La Linea Verde di Marebus svolgerà anch’essa un servizio giornaliero che, fino al 28 luglio andrà dalle 8,30 del mattino alle 20,30, mentre dal 29 luglio al 31 agosto, tutti i venerdì, sabato e domenica, e il giorno di Ferragosto, arriverà fino alle 01,00 di notte. La frequenza delle corse sarà ogni 20-40 minuti, e seguirà il seguente percorso: Park infantino – v. Brenta – v. Macchiaioli – v. Bengasi – Castiglioncello p.za della Vittoria – Castiglioncello stazione FS – Porto vecchio – v. De Amicis – v. mare Adriatico – v. mare Ligure – v. Macchiaioli – v. Brenta – Park Infantino.

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e di Autolinee Toscane– spiega l’Assessore Giovanni Bracci – anche quest’anno riusciamo a fornire un servizio importante a tutti i cittadini, sia ai residenti, sia a quelli che verranno a trascorrere le vacanze sul nostro territorio. In un’ottica di riduzione dell’utilizzo dei mezzi privati e di un incremento della mobilità sostenibile, infatti, gli utenti potranno lasciare le proprie automobili negli appositi parcheggi per poi spostarsi a Castiglioncello e su tutto il litorale in modo comodo e con basso impatto ambientale, raggiungendo il mare senza prendere la macchina. Questo servizio, sul quale l’Amministrazione lavora da tempo, va a rispondere anche alle richieste che sono partite dai cittadini agli incontri dello scorso autunno durante i quali è stato fatto un bilancio dell’estate 2021, in previsione di quella che sta per iniziare”.

“E’ un segnale importante l’intesa fra la nostra azienda e l’amministrazione comunale – commenta il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli – perché ha come scopo l’ampliamento della mobilità collettiva favorendone l’utilizzo da parte di cittadini e turisti, il che produce due effetti positivi: sostenere l’attività turistico-ricettive del territorio e nello stesso tempo aiutare la riduzione dell’inquinamento riducendo il ricorso al mezzo privato per gli spostamenti da e per il mare”.

