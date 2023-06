Home

Rosignano, al via “In Onda , storie di cibi, scogli e marinai”, da Caletta fino al centro di Castiglioncello

19 Giugno 2023

Rosignano (Livorno) 19 giugno 2023

Il 23, 24 e 25 giugno si svolgerà la seconda edizione della manifestazione “In Onda , storie di cibi, scogli e marinai”, da Caletta fino al centro di Castiglioncello.

L’evento, organizzato dalla Proloco Amici di Castiglioncello con il supporto ed il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo, si articolerà tra Caletta, Portovecchio ed il centro di Castiglioncello. Nei tre giorni si svolgeranno numerosi eventi di valorizzazione e conoscenza dell’ambiente marino, ci sarà un mercato tematico sul lungomare, uno spazio Street Food in via Marradi con specialità culinarie a tema, numerosi eventi musicali e molti momenti di intrattenimento dedicati a bambini e famiglie.

La parata dei trampolieri di Mantica, nei fantastici panni di Nettuno, Aragosta, Ostrica e Piovra, inaugurerà la manifestazione venerdì 23 giugno alle 19:00, quando saranno consegnate le Bandiere Blu 2023 agli stabilimenti balneari di Castiglioncello. La Parata del Mare sarà ripetuta anche sabato 24 alle ore 21:00 a Portovecchio.

La domenica alle 17:30, presso i bagni Salvadori, si terrà l’incontro dedicato all’Archeologia subacquea “Sotto la cresta dell’onda. Di relitti, di anfore ed altro ancora”, a cura della Dott.ssa Edina Regoli e del Dr. Domingo Belcari, e contemporaneamente tutti gli stabilimenti balneari presenteranno proposte sul tema.

Anche quest’anno tornerà la storica Natalonga, che vedrà gareggiare tanti appassionati tra le onde del nostro mare. Ci saranno le dimostrazioni del gruppo cinofilo con i “cani bagnino”, tanti momenti di snorkeling per grandi e piccini, pulizia del mare e delle spiagge a cura di Cala del Riccio Diving Center, F.I.S.A. Livorno, 7 Perle A.S.D., G.S.R. Rosignano, wwf sub e wwf Livorno. Nei locali della Stazione, inoltre, sarà allestita una mostra dedicata alla cinematografia, che celebrerà i momenti più emblematici del Cinema a Castiglioncello.

Sabato 24 giugno la manifestazione si concentrerà a Portovecchio, tra il Bar Oasi ed il Bar Portovecchio, dove dalle 18:00 alle 24:00 si terrà una festa animata da tutti gli operatori commerciali con proposte che spaziano dalle degustazioni ai giochi, dalla musica ai libri, dai cocktail alla presentazione di “sfiziosità modaiole” di abiti, occhiali ed accessori estivi.

Domenica 25 sarà la volta di Piazza della Vittoria che, già dalla mattina, ospiterà il mondo del Surf, con eventi e nozioni sui vari spot di Castiglioncello e su come planare sulle onde. Ma anche arte, cibi e drink a tema proposti dagli operatori commerciali e un concerto che chiuderà la serata.

Questa edizione di “In Onda” vedrà anche la partecipazione del porto turistico Marina Cala de Medici che domenica 25 giugno, dalle 8:00 alle 17:00, proporrà la VIII Estemporanea di pittura Marina Cala de’ Medici, a cura della Galleria d’arte “In Villa”, con premi per i primi classificati.

“Sono felice di presentare questa seconda edizione, dopo il grandissimo successo ed i consensi ottenuti lo scorso anno” dichiara Licia Montagnani, Vicesindaco e Assessore al Turismo. “Questa manifestazione, dedicata al mare, al turismo, all’accoglienza e agli sport marini, non dimentica la salvaguardia ambientale e storica della nostra costa, che deve sempre vederci consapevoli e guardiani della sua integrità e buona vita. Ho partecipato alle numerose riunioni con Proloco e commercianti e sono particolarmente contenta dell’impegno che tanti operatori hanno messo nel rendere ancora più attrattiva e partecipata la manifestazione, che nel 2023 coinvolgerà l’intera frazione e potrà crescere ancora nei prossimi anni. Un ringraziamento particolare va allo staff Proloco Amici di Castiglioncello per la complessa ed onerosa organizzazione di questo evento ,a cui l’Amministrazione comunale ha convintamente partecipato e contribuito. Vi aspettiamo per passare con noi tre giorni spensierati e dare il via alla stagione estiva”.

