Rosignano, Alia SpA entra nel capitale sociale di Scapigliato Srl

22 Maggio 2021

La partecipazione consiste nell’acquisizione da parte di Alia Servizi Ambientali di quote di Scapigliato per un importo complessivo di circa 8,5 milioni di euro

Livorno, 22 maggio 2021

Si è formalmente concluso il percorso di aumento di capitale, deliberato dal Socio Unico Comune di Rosignano Marittimo e dalla Società Scapigliato Srl, a favore di Alia Servizi Ambientali SpA, che come è noto è la Società pubblica che gestisce la filiera della raccolta e trattamento dei rifiuti nell’Ato Toscana Centro. La partecipazione di Alia Servizi Ambientali SpA consiste nell’acquisizione di quote di Scapigliato nella misura del 16,50% per un importo complessivo, tra capitale e sovrapprezzo, di circa 8,5 milioni di euro.

Il percorso è iniziato con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana, nel 2019, tra Scapigliato Srl, Alia Servizi Ambientali SpA e Belvedere SpA, finalizzato a favorire sistemi di gestione integrata degli impianti, a partire dai nuovi biodigestori in fase di realizzazione, e da una pianificazione dei flussi dei rifiuti con una logica di sistema regionale.

“L’Amministrazione Comunale ha lavorato concretamente in questi anni per supportare il processo di sviluppo e consolidamento di Scapigliato, per trasformare la vecchia discarica in un nuovo e innovativo impianto industriale, che facesse dell’economia circolare il proprio core business, coerentemente ai principi della transizione ecologica.

La partnership con Alia Servizi Ambientali e gli ulteriori sviluppi che auspichiamo arrivino nei prossimi mesi anche con RetiAmbiente, consolidano la costruzione del Polo industriale del recupero e della valorizzazione della filiera del rifiuto, alternativo allo smaltimento finale di materia potenzialmente pregiata”, afferma Daniele Donati, Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo.

“Alia Servizi Ambientali saluta con grande soddisfazione l’entrata nel capitale di Scapigliato Srl. Abbiamo concluso una operazione industriale ad alto valore strategico. Rafforziamo così le sinergie tra due aziende e soprattutto due territori della Toscana che avranno un ruolo determinante nello sviluppo di un moderno sistema della impiantistica regionale, fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale e di economia circolare dettati dalla programmazione europea”, dichiara il Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA Nicola Ciolini.

“Si tratta di un forte consolidamento patrimoniale per la nostra Società, che rende più agevole la realizzazione dell’impegnativo programma di investimenti di oltre 70 milioni di euro, che stiamo portando avanti per realizzare il nostro progetto di costruzione della ‘Fabbrica del futuro’.

Ma è anche un importante tassello di costruzione di una più solida dimensione regionale del governo delle filiere del sistema di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, in cui Scapigliato potrà rappresentare un ruolo importante nella logica dell’economia circolare. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, che consolida la logica di sviluppo e rafforzamento della nostra Società”, commenta Alessandro Giari, Presidente e AD di Scapigliato Srl.

Analogamente a questo primo risultato, come indicato dal Sindaco Donati, è iniziato anche un percorso di confronto con RetiAmbiente, ovvero il gestore unico dell’Area Costiera. Questo percorso di confronto ha portato all’accordo preliminare sulla cessione del ramo di impresa di Cecina e della struttura de Le Morelline e vedrà nei prossimi mesi un lavoro finalizzato a creare una sempre maggiore collaborazione con Scapigliato, che permetterebbe di fare della Società uno dei nodi regionali di maggiore rilievo nello sviluppo delle politiche di sostenibilità e di gestione di pratiche di economia circolare.

