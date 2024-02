Home

Rosignano, ancora pochi giorni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia

1 Febbraio 2024

Rosignano, ancora pochi giorni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia

Rosignano (Livorno) – Il Comune ricorda che entro il 10 febbraio è possibile presentare la domanda di iscrizione, per l’anno scolastico 2024/2025, alle scuole dell’infanzia comunali “Stacciaburatta” (Rosignano Marittimo), “Bruno Ciari” (Vada) e “Una Finestra sul Mondo” (Nibbiaia), con orario unico di 40 ore settimanali.

Per le nuove iscrizioni dei bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 i genitori possono consultare il bando pubblicato sul sito del Comune di Rosignano Marittimo www.comune.rosignano.livorno.it, sezione “Trasparenza/Bandi e avvisi vari/Bandi e avvisi vari del Comune rivolti ai cittadini”.

Il modulo di domanda può essere compilato ed inoltrato direttamente ON LINE tramite il sito http://www.comune.rosignano.livorno.it sezione “SERVIZI ON-LINE” al quale si accede mediante SPID; al termine della procedura di presentazione della domanda on line il sistema rilascerà il numero pratica individuale da conservare come ricevuta.

In alternativa il Modulo di domanda è disponibile anche nella sezione “Bandi e avvisi vari” del sito http://www.comune.rosignano.livorno.it e può essere compilato ed inoltrato tramite: il portale APACI, Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it (allegando un documento di identità in corso di validità del richiedente), tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo – Via dei Lavoratori, 21 Rosignano Marittimo – il Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8,30 – 12,30, Martedì e il Giovedì ore 8,30 – 12,30 e 15,15 – 17,30.

Così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’istruzione n. 40055/2023 è possibile presentare una sola domanda di iscrizione ad una scuola dell’infanzia pubblica. Le richieste pervenute dopo il 10 febbraio saranno accettate con riserva.

Per stilare la graduatoria dei nuovi iscritti, il Comune assegna apposito punteggio ai bambini residenti con la famiglia nella frazione dove si trova la scuola richiesta ; per la graduatoria della scuola “Una Finestra sul mondo” a Nibbiaia, si considerano frazioni di residenza anche Gabbro e Castelnuovo Misericordia.

Le ammissioni alle scuole avverranno scorrendo la graduatoria fino al completamento dei posti disponibili nelle singole sezioni; in caso di presenza di domande con lo stesso punteggio, verrà data priorità alla maggiore età. In ogni scuola, nel caso in cui siano esaurite tutte le richieste dei residenti, i posti ancora disponibili potranno essere assegnati ai domiciliati, sulla base del punteggio ottenuto e delle esigenze organizzative complessive dei Servizi Educativi comunali.

Per iscriversi alla scuola dell’infanzia è inoltre necessario aver assolto all’obbligo vaccinale previsto dalla vigente normativa in materia.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito del Comune, sezione “Trasparenza/Bandi e avvisi vari/Bandi e avvisi vari del Comune rivolti ai cittadini”, di seguito al bando, entro il giorno 19 marzo 2024 (con possibilità di presentare osservazioni entro il 29 marzo), mentre la graduatoria definitiva uscirà nella stessa sezione del sito entro il 12 aprile.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si può rivolgere all’Unità Servizi Sociali ed Educativi ai numeri: 0586 724391 – 0586 724212, 0586 724238, 0586 724241.