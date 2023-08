Home

16 Agosto 2023

Rosignano (Livorno) 16 agosto 2023 – Rosignano: Annata venatoria 23/24, come ritirare i tesserini venatori

E’ possibile ritirare i tesserini venatori per l’annualità 2023/2024 rilasciati dal Comune di Rosignano Marittimo per il territorio di competenza.

L’ufficio caccia svolgerà la consegna in Piazza del Mercato, presso il comando di Polizia Municipale di Rosignano Solvay, da martedì 22 a venerdì 25 agosto, dalle 9.00 alle 12.00.

Dal 28 agosto al 1° settembre la consegna dei tesserini continuerà presso l’Ufficio Caccia, in via Don Bosco 8 a Rosignano Marittimo, dalle 9:00 alle 12:00, solo su appuntamento, telefonando lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 13.15 ai numeri 0586 724506 – 0586 724321 – 0586 724324 – 0586 724318 oppure inviando una mail a: s.ciompi@comune.rosignano.livorno.it; a.galeota@comune.rosignano.livorno.it; s.galligani@comune.rosignano.livorno.it; p.balzini@comune.rosignano.livorno.it.

Dal 4 settembre al 15 settembre i tesserini potranno essere ritirati presso l’Ufficio Caccia esclusivamente ogni lunedì e mercoledì e venerdì 15 settembre, solo su appuntamento, dalle 9.00 alle 12.00, telefonando o scrivendo una mail ai riferimenti sopra indicati.

I documenti necessari per il ritiro del tesserino sono i seguenti:

licenza di porto d’armi in corso di validità

ricevuta del versamento della tassa regionale in corso di validità e della ricevuta del versamento della tassa governativa;

tesserino venatorio oppure ricevuta di riconsegna annata 2022/2023

allegato regionale alla licenza di caccia (non dovuto per il primo anno).

I tesserini possono essere ritirati direttamente dal cacciatore o da un suo delegato munito di delega, previa esibizione della documentazione sopra descritta.

Si ricorda che il tesserino relativo all’annata venatoria 2022/2023 dovrà essere comunque riconsegnato entro il 15/09/2023.

Si rammenta, inoltre, che è possibile evitare il ritiro allo Sportello con l’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale APP “TosCaccia”, che, oltre ad essere scaricabile gratuitamente, può essere attivato senza doversi recare in Comune e sostituisce a tutti gli effetti la compilazione dello stesso ed esonera dal ritiro e riconsegna di quello in formato cartaceo.

Per l’annata venatoria 2023/2024 il tesserino digitale è obbligatorio nei casi indicati nel calendario venatorio della Regione Toscana 2023-2024.

Tutte le specifiche e le novità circa l’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale sono consultabili al seguente link della Regione:

https://www.regione.toscana.it/-/applicazione-toscaccia-specifiche-per-l-utilizzo-del-tesserino-venatorio-digitale

