13 Gennaio 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 gennaio 2024 – Rosignano: apertura paratie diga di Santa Luce per manutenzione

Martedì 16 gennaio è prevista l’apertura delle paratoie dello scarico di fondo della diga Santa Luce per un intervento di manutenzione

Il Comune di Rosignano Marittimo informa i cittadini che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a. in qualità di concessionario della Diga di Santa Luce, ha comunicato che per martedì 16 gennaio dalle ore 10. 00 alle ore 12. 00 è prevista l’apertura di entrambe le paratoie dello scarico di fondo della diga di Santa Luce per consentire le manovre di manutenzione.

L’operazione, volta all’accertamento del funzionamento degli organi di scarico, comporterà il transito di acqua di circa 25 mc/sec.

Tale portata d’acqua non dovrebbe comportare un superamento della soglia di sicurezza stabilita dal decreto della Regione Toscana del 14 febbraio 2018.

Sarà comunque effettuato il monitoraggio lungo il fiume Fiume, a valle dello sbarramento, e se necessario sarà predisposta la chiusura temporanei dei guadi.

