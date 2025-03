Home

28 Marzo 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 28 marzo 2025 Rosignano, approvata delibera per la modifica del Regolamento edilizio

Approvata in Consiglio comunale, nella seduta del 27 marzo 2025, la delibera per la modifica del Regolamento edilizio che sarà pubblicata sul portale dell’Ente e avrà efficacia dopo 15 giorni (24 presenti, 4 astenuti – Gruppo Misto e Fratelli d’Italia). “Sono soddisfatto del risultato raggiunto – ha sottolineato il vicesindaco e assessore Mario Settino – ringrazio gli uffici per l’impegno dimostrato e per il fatto che è stato riattivato un percorso del tavolo tecnico con Ordini e Collegi professionali che hanno dato il loro importante contributo”.

Il regolamento edilizio, come è noto, è lo strumento attraverso il quale i Comuni disciplinano l’attività edilizia con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico- estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze

La modifica al regolamento edilizio nasce a seguito di una delibera della giunta regionale (n. 524 / 2018) con cui è stato approvato lo schema di regolamento edilizio che stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio toscano il contenuto dei regolamenti edilizi comunali. Ma anche a seguito della pubblicazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il 30 gennaio 2025 delle “linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto legge del 29 maggio 2024 n.105, il cosiddetto decreto Salva Casa. Inoltre si è reso necessario modificare anche il Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative nell’ambito della vigilanza dell’attività urbanistico edilizia di competenza comunale” adeguandolo al decreto Salva Sasa.

Le modifiche introdotte dal Salva Casa rispetto al DPR 380 /2021 prevedono che l’individuazione dell’oblazione dovuta in caso di scia in sanatoria è subordinata al calcolo, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’aumento del valore venale dell’immobile.Finora, a quanto risulta, l’Agenzia non ha fornito le indicazioni el caso, per cui saranno gli uffici comunali a determinare gli importi in funzione delle varie tipologie che sono state definite nel nuovo Rgolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative (…) sopra indicato.

E stato ritenuto opportuno confermare il Regolamento per le strutture temporanee con lievi modifiche in recepimento della prassi applicativa (l’atto d’obbligo sarà garantito dalla fidejussione / deposito cauzionale con allegata dichiarazione all’impegno della demolizione alla scadenza del permesso). Viene inserita anche la rappresentante della Soprintendenza nella commissione paesaggistica-comunale e nella commissione edilizia (oltre ai tre membri elettivi) di figure professionali interne al Comune (esempio: agronomo, geologo. etc.). Inoltre, e questo è ritenuto un altro elemento qualificante, con le norme igienico sanitarie inserite nel nuovo regolamento in collaborazione con l’ASL Toscana Nord Ovest Bassa Val di Cecina, il regolamento ora approvato diventa prototipo di riferimento per l’ASL indicata.

Il testo del nuovo Regolamento si attiene quindi allo schema-tipo eliminando duplicazioni di norme già contenute nella regolamentazione statale / regionale o nella strumentazione urbanistica comunale.

Per quanto riguarda il tema dei requisiti relativi alle prestazioni degli edifici, il nuovo Regolamento edilizio comunale rinvia alle disposizioni contenute negli “obiettivi prestazionali per la salute e la sostenibilità dell’ambiente costruito”. A proposito delle norme relative alla tutela del verde e degli alberi, si andrà anche alla stesura di un nuovo Regolamento del verde.

