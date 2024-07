Home

Rosignano, approvato aumento TARI

20 Luglio 2024

Rosignano, approvato aumento TARI

Rosignano Marittimo (Livorno) 20 luglio 2024 – Collesalvetti, approvato aumento TARI dipende da inflazione e decisioni Ato il Comune non ha autonomia negoziale in merito

Si è tenuto venerdì 19 luglio, un Consiglio Comunale aperto a tutta la cittadinanza sulle tariffe TARI 2024.

Durante la prima parte della seduta, iniziata alle ore 18:30 presso la sala Danesin, la Giunta Marabotti e l’Avv. Giunti Amministratore Delegato di REA Spa hanno spiegato alla cittadinanza i fattori e le variabili che costituisco la tariffa TARI.

In particolare l’Assessora al Bilancio Susanna Masoni ha spiegato che “le TARI 2024 relative ai costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti gestito da Rea Spa potevano essere già state deliberate alla data originaria del 30/04 dall’amministrazione uscente, scadenza poi prorogata al 30/06 ed infine prevista entro il 20 luglio.

La TARI si genera attraverso un complesso meccanismo di calcolo tariffario, cd. MTR-2, regolamentato e gestito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ragion per cui al Comune non compete alcuna discrezionalità sulle risultanze finali.

Ai fini della determinazione della TARI è necessaria la predisposizione del PEF (Piano Economico Finanziario) in base ai costi generati dai servizi REA Spa richiesti dai comuni, ai quali vanno aggiunti i costi RETIAMBIENTE, più quelli del Comune stesso per il servizio di riscossione;

tale risultato viene validato da ATO e gestito da ARERA la quale, con proprie delibere, adegua tale costo ai parametri inflazionistici verificatisi”.

“Le delibere ARERA – ha proseguito Masoni – sono atti aventi forza di legge, e come tali la loro applicazione è obbligatoria, senza che i comuni possano agire diversamente.

Se ne ricava così che il PEF, da cui si genera la TARI, non è lasciato alla libera discrezionalità del Comune.

Arera, con Delibera 389/23 ha disposto l’aggiornamento tariffario per l’annualità 2023 pari al 4,5% e per l’anno 2024 pari all’8,8%.

Tali valori di inflazione hanno pertanto causato un incremento importante dei valori e conseguentemente della TARI.

In buona sostanza le A.C. sono chiamate unicamente a prendere atto del PEF, così come proposto dal Gestore, e poi validato da ATO conformemente al metodo ARERA, senza avere alcuna autonomia negoziale in merito . L’interlocuzione con le SOL avviene infatti solo nel momento iniziale della individuazione dei servizi e degli interventi sul territorio”.

Consiglieri e i cittadini sono poi interventi dando vita ad un animato dibattito relativo all’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF 2024-2025) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sulla formulazione delle tariffe Tari per l’anno 2024.

A conclusione del Consiglio Comunale aperto, intorno alle ore 20:00, la seduta presieduta dalla Presidente Ilaria Burressi, si è spostata presso la Sala Consiliare al secondo piano sede comunale del castello di Rosignano Marittimo, per la votazione degli atti all’Ordine del Giorno.

La Delibera relativa all’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2024 è stata approvata con con immediata eseguibilità con 14 voti favorevoli e 8 voti contrari.

Approvata con 14 voti favorevoli e 8 voti contrari anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale ex art.193 ed Art. 175, co. 8 del TUEL.

