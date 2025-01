Home

2 Gennaio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 gennaio 2025 Rosignano, approvato il bilancio: tassa di soggiorno a copertura dello sbilancio e aumento aliquota Irpef

Il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo ha approvato nel corso della seduta del 30 dicembre (conclusa nel tardo pomeriggio), con i voti della maggioranza, il bilancio di previsione 2025-27. Il comune si presenta con una situazione finanziaria sana, l’Ente, infatti, non è in disavanzo, non è in piano di riequilibrio e non è in dissesto finanziario, condizioni rilevate e attestate anche dal nuovo collegio dei Revisori contabili appena nominato. La manovra complessiva a pareggio ammonta a euro 91.361.796,68. Le spese di parte corrente (spese per personale, servizi, utenze, contributi, ecc.) sono di euro 50.935.697,41 mentre quelle per gli investimenti per la realizzazione di opere e manutenzioni sono pari a euro 8.334.761,28.

L’amministrazione ha compiuto una scelta coraggiosa e di responsabilità in quanto ha deciso di azzerare per il 2025 gli incrementi determinati dagli aumenti della gestione rifiuti confluiti nel costo TARI.

Partendo da uno squilibrio di euro 2.200.000,00 ha attuato una manovra di bilancio riequilibrio e di “compensazione”: rivedendo il gettito di alcune entrate, destinando integralmente e temporaneamente l’imposta di soggiorno a tale scopo, riducendo alcune spese ma mantenendo invariate tutte le spese in ambito sociale e in termini di servizi forniti alla collettività, e puntando su investimenti in manutenzioni e opere pubbliche per realizzare complessivamente obiettivi di crescita e benessere della comunità e di mantenimento, sicurezza e decoro del patrimonio comunale. Senza trascurare però gli aspetti legati alla cultura e al turismo che sono i due motori che da una parte garantiscono accesso ai saperi e alla formazione critica, dall’altro valorizzano e tutelano il territorio e le sue risorse favorendone la crescita economica.

Il sostegno alle esigenze delle famiglie con bambini in età prescolare e scolare è fondamentale e pertanto gli investimenti in questo settore si inseriscono in un preciso disegno dell’Amministrazione: già da tempo, infatti, le quote a carico delle famiglie per servizi di mensa, trasporto scolastico, asili nido e servizi estivi sono rimaste invariate e ammontano al 33,92 % della spesa totale, mentre il Comune garantisce il restante 66,08 %

Per il 2025, inoltre, i servizi estivi di due nidi e una scuola dell’infanzia saranno prolungati fino al 31 luglio per offrire un mese in più di prestazione ed estendere l’offerta, attraverso la collaborazione con associazioni sportive e culturali.

Quanto agli investimenti in opere, sull’esteso patrimonio comunale, si annoverano gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva, delle scuole elementari e medie, di rifacimento della viabilità stradale, di adeguamento del sistema fognario, di manutenzione e adeguamento cimiteri, di manutenzione aree verdi e ripascimento spiagge.

L’atteso progetto per la piscina comunale non ha subito uno stop ma solamente una riconfigurazione della progettualità in chiave intercomunale dell’opera.

Dal punto di vista delle entrate, per il 2025 sarà inserito un nuovo incentivo: lo sconto del 20% della quota variabile della TARI per chi effettuerà il compostaggio domestico, agevolazione cui potranno accedere anche i cittadini con aree verdi condominiali non solamente i proprietari di giardini privati. Sarà variata l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef (scaglioni portati a tre in linea con la normativa nazionale con progressività tra lo 0,78% e lo 0,80% e soglia di esenzione a 10.000,00 euro), mentre l’Imu rimarrà la stessa degli anni precedenti.