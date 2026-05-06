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Rosignano, approvato il rendiconto di gestione 2025

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6 Maggio 2026

Rosignano, approvato il rendiconto di gestione 2025

Rosignano Marittimo 6 maggio 2026 Rosignano, approvato il rendiconto di gestione 2025

Durante l’ultimo consiglio comunale di aprile 2026 stato approvato il Rendiconto di gestione 2025, illustrato preliminarmente in una riunione della Quinta Commissione Bilancio dal dirigente dottor Roberto Guazzelli e dall’assessora al bilancio Susanna Masoni. Il risultato della gestione per il Comune di Rosignano Marittimo presenta un avanzo di amministrazione pari ad 55.772.764,82 euro che risulta così suddiviso: € 33.210.754,68 a fondi accantonati, € 15.549.349,21 a fondi vincolati a vario titolo; € 340.041,87 a fondi destinati ad investimenti € 6.672.619,06 a fondi non vincolati. Il conto economico chiude con un utile di esercizio pari ad 2.815.027,91 euro e il patrimonio netto finale risulta incrementato rispetto all’anno 2024 riportando un totale complessivo di

279.261.921,37 euro. In base a tale risultato di gestione conseguentemente si è potuta applicare una quota dell’avanzo libero disponibile per importanti progetti di investimento e manutenzione, pari a euro 1.271.166 euro.

Le opere ed i progetti finanziati con tale somma sono le seguenti: 21.000 euro per l’allestimento aree disabili presso la spiaggia di Vada; 85.000 per interventi di sistemazione muretto frangiflutti allo Scoglietto in Rosignano Solvay; 40.000 per contributi in conto capitale ai balneari del Quercetano a Castiglioncello per interventi di ripristino sulla spiaggia libera (a fini anche ambientali per la protezione della fognatura nera); 130.000 per il rifacimento centrale antincendio del Teatro Solvay; 186.000,per interventi alla copertura Rimozione amianto) presso il cimitero di Vada;198.500 per il rifacimento degli scarichi presso la palestra delle scuole Carducci a Rosignano Marittimo; 40.000 per incarichi professionali inerenti progetti di impianti elettrici di strutture sportive; 310.000 per lavori di manutenzione straordinaria alla struttura geodetica a Rosignano Solvay (zona campo scuola); 30.000 per la sostituzione dell’impianto fotovoltaico della scuola Ernesto Solvay; 50.000 per l manutenzione straordinaria di centrali termiche; 180.666 per il funzionamento del condizionamento estivo in vari immobili comunali e presso il nido ‘Nghè di Rosignano Solvay.

Si tratta di progetti ai quali è stata data una priorità temporale a causa del fatto che i lavori sugli immobili scolastici si devono svolgere necessariamente nella pausa estiva, da giugno in poi, per evitare interferenze con l’attività didattica.

L’altra importante fetta di investimenti riguarda l’edilizia sportiva, con la modifica del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026 -2028, per l’inserimento della progettazione e direzione lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale e l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026, per le mutate esigenze emerse in ambito lavori pubblici, inserendo i seguenti interventi:

anno 2026 – realizzazione della nuova piscina comunale

anno 2026 – riqualificazione dell’impianto sportivo “Rudy Luperini” a Solvay mediante interventi di manutenzione straordinaria interni ed esterni.

Un importante intervento per le sedi degli uffici comunali è stato inserito sempre nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 anno 2026 – Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione per adeguamento funzionale ex scuole Rodari a Rosignano Solvay, finalizzato ad accogliere l’Ufficio Tributi, che attualmente si trova alle Morelline in un fondo di proprietà di Retiambiente, per il quale il Comune di Rosignano deve versare a titolo di canone di locazione una cifra pari a 32.000 euro/anno.

Tale spostamento di sede appare decisivo nell’ottica di andare a diminuire la spesa corrente da parte dell’Amministrazione comunale.