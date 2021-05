Home

Rosignano, approvazione bilancio, FdI: “PD in difficoltà adottastratagemmi per aggirare il problema e forzare il Regolamento”

3 Maggio 2021

Livorno 3 maggio 2021

Approvazione rendiconto di bilancio del Comune di Rosignano Marittimo, l’intervento dei consiglieri comunali FdI Stefano Scarascia e Fabio Niccolini

“La maggioranza del PD in Consiglio Comunale, in difficoltà per la mancanza del numero legale per procedere all’approvazione del rendiconto del bilancio del 2020 adotta stratagemmi per aggirare il problema e forzare il Regolamento.

Cosa è successo oggi in Consiglio?

Al momento della votazione sul rendiconto Fratelli d’Italia, ha richiesto la verifica del numero legale, appoggiata anche dagli altri Gruppi di opposizione.

In quel momento erano presenti solo 11 Consiglieri a fronte di un minimo necessario di 13.

Il Presidente ha disposto una sospensione della seduta; al momento della ripresa dei lavori i Consiglieri presenti erano ancora insufficienti (12).

Il Presidente a quel punto ha consentito la ripresa della discussione sul rendiconto che è una deliberazione mentre in quelle condizioni poteva aprirsi la discussione solo “…di interpellanze, interrogzioni e Question time…” (articolo 42, punto 4 del Regolamento).

Durante la discussione, che non doveva essere aperta, svoltasi esclusivamente tra Consiglieri di maggioranza questi, allungando i tempi, sono riusciti a raggiungere il quorum minimo ed a quel punto il rendiconto è stato approvato.

In pratica e’ stato raggiunto l’obiettivo di eliminare le minoranze dalla discussione e si e’ pesantemente forzato il regolamento.

Dispiace rilevare che la Presidenza, aldilà delle formali dichiarazioni di neutralità ed equidistanza, si sia apertamente schierata in favore della maggioranza.

Altra domanda:

e’ possibile che il PD, in evidente crisi di compattezza (5 assenti su 16 ad inizio di una importante seduta) possa interpretare in modo discutibile il regolamento al solo fine della propria sopravvivenza alla guida dell’amministrazione?”

