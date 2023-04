Home

Rosignano: arrestati padre e figlio avevano 1Kg di marijuana e hashish in casa.

Provincia

15 Aprile 2023

Rosignano: arrestati padre e figlio avevano 1Kg di marijuana e hashish in casa.

Il figlio denunciato anche per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere

Rosignano (Livorno) 15 aprile 2023

I militari della Stazione Carabinieri di Rosignano Marittimo nel corso di un’attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto due italiani, padre e figlio.

I due, rispettivamente di 65 e 44anni, erano in possesso di oltre 1 kg di marijuana occultata in 6 barattoli; 5 gr di hashish; una pianta di marijuana; una bilancia digitale di precisione; un coltello serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm.

I Carabinieri della Stazione hanno notato il 44enne aggirarsi con atteggiamento sospetto e lo hanno sottoposto a controllo.

L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto, all’interno di un marsupio da lui indossato, hanno trovato sostanza stupefacente tipo marijuana ed un coltello a serramanico lungo 18 cm di cui 8 cm di lama affilata e appuntita.

I carabinieri hanno esteso il gli accertamenti presso l’abitazione dell’uomo, dove risiede unitamente al padre, trovando l’ulteriore sostanza stupefacente, cellophane e una bilancina di precisione verosimilmente adoperati per il confezionamento di dosi.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per entrambi e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere per il solo 44enne, i due sono stati tratti in arresto.

A seguito di udienza presso il Tribunale di Livorno, il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la caserma dell’Arma di Rosignano Marittimo.

