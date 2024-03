Home

11 Marzo 2024

Rosignano, Attenzione oggi interruzione energia elettrica

AVVISO DI INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER LUNEDÌ 11 E MERCOLEDÌ 13 MARZO

Rosignano Marittimo (Livorno) 11 marzo 2024 – Rosignano, Attenzione oggi interruzione energia elettrica

Si ricorda ai nostri lettori che oggi, lunedì 11 e mercoledì 13 marzo si verificherà una interruzione di corrente

E-Distribuzione fa sapere che nei prossimi giorni è previsto un intervento tecnico sugli impianti elettrici. Per questo motivo, per alcune ore sarà interrotta la corrente in alcune zone e per orari definiti.

Nello specifico, le vie interessate dall’interruzione dell’energia elettrica sono:

Lunedì 11 marzo 2024, dalle ore 09:00 alle ore 16:30, loc Maccetti dal civico 63 al 65, dal 54 al 64, 70, 58b; loc Maccetti 67-b, dal civico 50 al 52, dal 64 al 68, 66/a; loc Maccetti 10, dal civico 74 al 78, 74/p; loc Maccetti 48.

Mercoledì 13 marzo 2024, dalle ore 09:00 alle ore 16:30, loc Poggio Marchino 10, dal civico 98 al 100; loc Melette 101, 102, 16a, 102p.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto, rivolgersi al Numero Verde 803.500.

