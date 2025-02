Home

Rosignano, avviso di obbligo scolastico per l’anno 25/26

26 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 febbraio 2025

AVVISO DI ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO PER L’ANNO 2025/2026. GLI ELENCHI

DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI ROSIGNANO

MARITTIMO

Il Comune di Rosignano Marittimo avvisa i cittadini interessati che presso l'Ufficio Servizi Educativi,

situati in via dei Lavoratori 21 secondo piano, gli elenchi dei minori soggetti all'obbligo di istruzione

nell'anno scolastico 2025/2026 sono a disposizione per i genitori o chiunque, a qualsiasi titolo, ne

faccia le veci.

Gli aventi diritto possono prenderne visione o ricevere ulteriori informazioni nei seguenti giorni:

– martedì 9:00-13:00 e 15:15-17:30

– giovedì 15:15-17:30

venerdì 9:00-13:00