Rosignano: bandiera Lilla e barriere quotidiane, il Gruppo Misto chiede la sostituzione dell’ascensore del sottopasso

9 Settembre 2025

Il tema dell’accessibilità torna al centro del dibattito politico a Rosignano Marittimo. Nel consiglio comunale del prossimo 30 settembre sarà discussa una mozione presentata dal Gruppo Misto – firmata da Roberta Ferretti e Alessio Lampredi – che chiede la sostituzione, a inizio 2026, dell’ascensore del sottopasso dell’ex passaggio a livello, ormai perennemente guasto.

Una richiesta che nasce, spiegano i consiglieri, dalle numerose segnalazioni dei cittadini, sorpresi e amareggiati per un disservizio che si trascina da troppo tempo. Attualmente, infatti, è in funzione soltanto l’ascensore lato monte, mentre dal lato mare rimangono utilizzabili soltanto le scale.

“Le persone devono portarsi biciclette e carrozzine con i bambini piccoli in spalla? Chi ha difficoltà motorie deve rischiare di cadere? E i diversamente abili come fanno?”, domandano Ferretti e Lampredi, riportando le preoccupazioni della cittadinanza.

Il Gruppo Misto sottolinea inoltre la contraddizione tra lo stato attuale dei servizi e l’obiettivo annunciato dalla giunta guidata dal sindaco Marabotti di ottenere la Bandiera Lilla, un riconoscimento assegnato ai Comuni che promuovono turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

“Con un ascensore fondamentale sempre fuori uso, marciapiedi sconnessi, erbacce e strade dissestate – osservano i consiglieri – parlare di turismo senza barriere appare quanto meno bizzarro”.

La mozione, oltre a sollecitare un intervento concreto sull’ascensore, vuole accendere i riflettori su un tema più ampio: quello della vivibilità e dell’attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini. “Il sindaco e la maggioranza – concludono Ferretti e Lampredi – hanno intrapreso una strada senza sbocco che sta peggiorando lo stato del Comune. Ci auguriamo un cambio di rotta”.

