31 Agosto 2023

Rosignano, Bartoli (FdI): “Piogge, necessarie opere di prevenzione per evitare disastri nel territorio”

“L’estate sta giungendo al termine, le temperature alte non ci hanno dato tregua e, come accade ormai da anni, nel mese di agosto si verificano temporali con rovesci anche di forte intensità.

Quest’anno, lungo le nostre coste, la stagione estiva è stata clemente, a differenza di altri luoghi, dove il maltempo si è fatto sentire ed ha creato molti disagi e, in alcuni casi, anche danni e perdite di vite umane.

Qualche anno fa, si chiamavano calamità naturali, oggi assistiamo molto più frequentemente a questo tipo di disastri, non sono più casuali, spesso possono essere anche prevenuti.

La prevenzione è fondamentale, perché, assumendo tutte le precauzioni necessarie, si evita che non si verifichi un evento negativo o dannoso.

Sulla carta, sembra un concetto semplice, ma in realtà per la nostra Amministrazione comunale questo concetto è sconosciuto.

Andiamo incontro alla brutta stagione, ed è facile prevedere giornate di pioggia.

Il nostro territorio è trascurato, basti pensare che, negli anni; quelle poche volte che hanno tagliato l’erba, la stessa veniva e viene sistematicamente lasciata a terra.

Facile, quindi, dedurre che, con le prime piogge, i residui dei tagli andranno ad ostruire i canali di raccolta delle acque piovane.

Sulle strade, su entrambi i lati, si è creato, da anni, uno scalino di terra che impedisce all’acqua di defluire nelle cunette laterali, anch’esse piene di foglie ed immondizia varia, creando sulla strada veri e propri torrenti.

Per non parlare poi delle caditoie stradali che, piene fino all’orlo di detriti, presentano vari tipi di vegetazione al loro interno al punto tale che potrebbe essere organizzata anche una lezione di botanica, visto le tante specie presenti.

Questo degrado porta enormi disagi alla viabilità, e causa danni ingenti alle proprietà private, dissestando il territorio.

Per evitare o, in alcuni casi, arginare i danni basterebbe una programmazione ben fatta, con operai comunali specializzati; non ditte appaltatrici il cui operato, vista la situazione di incuria, è scarsamente controllato.

Nello stesso modo, potrebbero essere fatti lavori di manutenzione e prevenzione”.

Alessandro Bartoli Direttivo Circolo Fratelli d’Italia Rosignano

