1 Novembre 2023

Rosignano: Calderone (FdI): “L’Amministrazione verrà ricordata per la disattenzione più totale verso l’intero territorio”

Rosignano (Livorno) 1 novembre 2023

Enzo Calderone (Fratelli d’Italia): “Questa Amministrazione Comunale sarà ricordata per la disattenzione e per l’incuria.

L’attuale Amministrazione Comunale verrà ricordata per la disattenzione più totale verso l’intero territorio”.

“Le frazioni colligiane sono quelle più trascurate, ma, anche per le altre zone, non è che la situazione sia migliore.

Incuria ed abbandono, infatti, regnano sovrane. In alcuni casi, basterebbero dei piccoli accorgimenti per rendere più decorose le nostre piazze, le nostre strade, i nostri quartieri e offrire ai nostri concittadini un livello superiore di qualità di vita.

Ma la trascuratezza è talmente estesa che coinvolge anche le zone a maggior vocazione turistica.

La famosa Pineta Marradi versa, infatti, in condizioni pietose, la spiaggia libera, accanto allo stabilimento balneare “Lo Scoglietto”, è praticamente abbandonata, corredata di una scaletta come unico accesso al mare, visto che la passerella non ha più il camminamento.

Per non parlare della spiaggia denominata “I Piloni”, accanto ai bagni “Chioma”, dove la scalinata è completamente invasa dalla vegetazione e la spiaggia ricoperta dalla spazzatura.

Il sottoscritto è intervenuto, sulla stampa, numerose volte, affrontando queste problematiche, ma, l’Amministrazione Comunale si è sempre mostrata sorda e, soprattutto, inadempiente.

Adesso, a pochi mesi dal voto, il Sindaco annuncia lo stanziamento di un milione e centomila euro per l’asfaltatura e la manutenzione di otto strade.

Ovviamente, ben vengano i lavori di rifacimento ma, considerato l’andazzo generale, non vorrei che fosse il solito spot elettorale.

L’Amministrazione Comunale, intanto, farebbe bene a prestare più attenzione al decoro di Rosignano e a provvedere alla riqualificazione del nostro territorio che presenta livelli di degrado non più tollerabili.

