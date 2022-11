Home

Politica

Rosignano, “Caro bollette, anche il Comune aiuti famiglie ed imprese”

Politica

13 Novembre 2022

Rosignano, “Caro bollette, anche il Comune aiuti famiglie ed imprese”

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 novembre 2022 – Rosignano,

“Caro bollette, anche il Comune aiuti famiglie ed imprese”, a chiederlo con una lettera aperta è Enzo Calderone, Dirigente Comunale di Fratelli d’Italia Rosignano

“L’Italia sta attraversando un periodo di grave crisi economica, ed è per questo che il Governo ha reso disponibili 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette.

Intanto, con decreto governativo, sono stati subito stanziati 9,1 miliardi per aiutare famiglie ed imprese per far fonte al caro energia.

Aiuti e sostegni dovrebbero arrivare, però, da tutte le istituzioni, quindi, anche dai Comuni.

Anche il Comune di Rosignano dovrebbe rendersi conto delle pesanti difficoltà che incontrano le famiglie e del rischio di chiusura delle imprese.

Dovrebbe costituire una sorta di “fondo di solidarietà” per aiutare i nostri concittadini e, contestualmente, abbassare le aliquote dei tributi locali.

Pensiamo, ad esempio, alla TARI: sul nostro territorio, pur essendoci una delle più grandi discariche d’Italia, l’aliquota è tra le più alte.

Vorremmo, insomma, un’amministrazione comunale più solidale, più vicina alle reali esigenze e alle sempre più stringenti difficoltà della popolazione”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin