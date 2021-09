Home

Rosignano: Cavalcavia piazza del Mercato, FdI presenta interpellanza

19 Settembre 2021

Interpellanza relativa alla situazione del cavalcavia congiungente via Champigny sur Marne e piazza del Mercato

Rosignano Marittimo (Livorno) 19 settembre 2021

I consiglieri comunale Fabio Niccolini e Stefano Scarascia (Fratelli d’Italia) segnalano la situazione del cavalcavia via che congiunge via Champigny sur Marne e piazza del Mercato

“Con ogni evidenza (vedi foto) non è buona. Sono evidenti e numerosi i punti dove i ferri del cemento armato sono ormai a nudo e quindi lavorano con capacità ridotta oltre ad esser soggetti ad un più rapido deterioramento

Come FdI abbiamo verificato che, negli scorsi mesi, sono state isolate e transennate alcune aree poste al di sotto del manufatto e poi le transennature sono state rimosse

Dal momento della rimozione è ragionevole dedurre che non ci sia alcun pericolo che parti, grandi piccole, di cemento possano (o potevano) improvvisamente staccarsi con grave rischio per l’incolumità delle persone sottostanti.

I consiglieri continuano e sottolineano che spesso, purtroppo sotto il tratto terminale della struttura si accampano persone senzatetto che lì trovano riparo, almeno dalla pioggia.

Queste persone meritano uguale, se non maggiore, tutela mentre risultano, invece, maggiormente esposti al rischio di caduta di pezzi di cemento per la prolungata presenza “sotto il ponte”.

Valuta la permanenza del rischio grave per le persone che si trovano a passare o a stazionare (loro malgrado) sotto il cavalcavia i consiglieri di Fratelli d’Italia chiedono al sindaco e all’assessore competente tramite una interpellanza chiarimenti ed una eventuale soluzione al problema

