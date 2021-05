Home

Rosignano, cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki

3 Maggio 2021

Rosignano, cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki

Livorno 3 maggio 2021 – cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki

Il Comune di Rosignano Marittimo conferisce la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki

Con la delibera di Consiglio Comunale numero 67 del 30 aprile 2021, il Comune di Rosignano Marittimo ha conferimento la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki; giovane ricercatore dell’università di Bologna, detenuto presso le carceri egiziane dal febbraio 2020 con l’accusa di aver diffuso notizie false attraverso i suoi canali social, attentando alla sicurezza nazionale.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Zaki è seguito alle mozioni consiliari presentate nei mesi scorsi da Partito Democratico e Gruppo In Comune ad oggetto “Firma della lettera a sostegno di Patrick George Zaki” e dal Gruppo consiliare Rosignano nel cuore ad oggetto “Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki”.

Considerato che le accuse rivolte dal governo egiziano a Zaki sono le stesse che purtroppo colpiscono numerose persone in tutto il mondo, tra cui giornalisti, avvocati, attivisti ed esponenti di organizzazioni per i diritti umani, che svolgono attività legittime secondo il diritto internazionale, per dar voce alle minoranze e agli oppressi, il Consiglio Comunale di Rosignano con 19 voti favorevoli e 2 astenuti ha deliberato “di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Rosignano Marittimo a Patrick George Zaki per le attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione e denuncia, volte a tutelare il diritto di informazione e la libertà di espressione, contro ogni forma di oscurantismo e oppressione”.

