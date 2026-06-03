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Rosignano, conclusi gli eventi un mare di amici e Tatarea

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3 Giugno 2026

Rosignano, conclusi gli eventi un mare di amici e Tatarea

Rosignano (Livorno) 3 giugno 2026 Rosignano, conclusi gli eventi un mare di amici e Tatarea

Tanti bambini e bambine sulla spiaggetta di Caletta, davanti al Belle Èpoque“, per l’evento conclusivo (il terzo della serie) di “Un mare di amici” e “Rispettiamo il mare con TartaRea” (dove Rea significa Rosignano Reti Ambiente) che ha coinvolto (il primo progetto) i frequentatori delle classi quarta e quinta della scuola primaria e delle scuole secondarie del territorio del Comune di Rosignano Marittimo e (il secondo) le scuole d’infanzia e le classi prima, seconda e terza della primaria. Un doppio progetto complessivo – grazie in particolare anche all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest – che ha vissuto il suo primo momento il 22 maggio, presente anche l’assessora Cristina Santinelli, sulla spiaggia di Vada nei pressi del Bagno Barcaccina. Il secondo evento si è invece svolto giovedì 28 maggio sulla spiaggia del Lillatro, a Rosignano Solvay. Il terzo e ultimo – nella mattinata del 3 giugno – è stato invece quello di Caletta.

Qui sono arrivati almeno 250 fra i piccoli delle scuole dell’infanzia, i più grandicelli della primaria e i ragazzi e le ragazze delle medie. A Caletta erano quindi presenti classi del comprensivo che comprende la media Giovanni Fattori di Rosignano Solvay, la primaria Carducci di Marittimo, la primaria Fucini di Castiglioncello. In tutto oltre trenta sezioni, a cui vanno aggiunte le classi delle scuole dell’infanzia Finestra sul mondo e Stacciaburatta (comunali) e Piccole Tracce (statale – comprensivo Fattori).

I bambini e le bambine sono stati accolti sulla spiaggia dal sindaco Claudio Marabotti (presente anche l’assessora Giulia Quintavalle) all’inizio di una mattinata che, dal punto di vista meteo, non era delle migliori. Il vento e il mare mosso, infatti, non hanno permesso di effettuare alcune dimostrazioni della Guardia Costiera con il gommone e con i cani da salvataggio, che comunque erano presenti sul posto (un golden retrive, due labrador neri e una labrador di nove mesi, Nina, che diventerà anche lei un ‘cane bagnino’). Il sindaco, nel suo saluto, ha ricordato la bellezza del mare e del mondo marino, la necessità di salvaguardare l’ecosistema, ed ha sollecitato tutti i ragazzi ad averne rispetto, anche sotto il profilo della sicurezza (ha fatto anche riferimento alla recente tragedia nelle acque delle Maldive dove cinque sub italiani, nonostante fossero tutti molto esperti, hanno perso la vita durante una immersione).

Da parte della Guardia Costiera, che come accennato doveva simulare (ma è stato annullato causa meteo avverso) un salvataggio con la collaborazione dei bagnini e dei cani UCSN, c’è stato invece il passaggio dell’elicottero che ha attiratole attenzione di tutti coloro che hanno fatto parte del progetto. Sulla spiaggia di Caletta, fra l’altro, erano presenti il luogotenente Vincenzo Ferraro, comandante dell’Ufficio locale marittimo di Castiglioncello insieme al personale del Locamare (secondo capo Giuseppe Costa, sottocapo Rossano Paci, marinai Francesco Calia e Gianpaolo Romano). C’erano anche, con i volontari del MuSNa (il Museo di storia naturale di Villa Petusati). agenti della Polizia locale provinciale e della Polizia locale del Comune di Rosignano Marittimo (con la comandante Annalisa Maritan).

Con Tartarea è stata poi effettuata una pulizia dell’arenile che ha visto una forte e gioiosa presenza dei piccoli delle scuole dell’infanzia che hanno effettuato l’intervento utilizzando una lunga pinza.

Questo doppio progetto – con il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo – legato al mare e al rispetto dell’ambiente marino, ha visto il coinvolgimento e l’organizzazione da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e di REA (Rosignano Energia Ambiente), con la collaborazione della Società nautica di salvamento Genova, della Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Livorno (in particolare degli Uffici Locali Marittimi di Vada e Castiglioncello, dei Carabinieri Biodiversità Riserva Biogenetica dei Tomboli di Cecina, dell’ARPAT Biologia Marina, del MuSNa. All’evento hanno partecipato anche i volontari del CASM (Centro assistenza e soccorso in mare) e di Acchiapparifiuti (dal riciclo dei mozziconi raccolti vengono realizzati piccoli contenitori proprio per i resti delle sigarette).