Rosignano: controlla i dipendenti da remoto, denunciato e multato

5 Maggio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 5 maggio 2025

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma che opera in stretta sinergia con il Comando Provinciale di Livorno, hanno svolto alcune ispezioni in varie attività commerciali del territorio.

All’esito di un controllo a carico di un esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti del comune di Rosignano Marittimo, sono state rilevate gravi irregolarità per aver installato impianti audiovisivi per la sorveglianza dei dipendenti.

La presenza irregolare di telecamere sul posto di lavoro è stata contestata dai carabinieri al titolare dell’attività, un uomo quasi quarantenne di origini asiatiche che, in violazione dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto responsabile di aver utilizzato gli impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, venendo così deferito alla Procura della Repubblica di Livorno nonché sanzionato amministrativamente per un importo di circa 400 euro.

I controlli, a tutela dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro proseguiranno sia in città che in provincia.