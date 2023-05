Home

Provincia

Rosignano, controlli nei circoli anche con cani antidroga

Provincia

31 Maggio 2023

Rosignano, controlli nei circoli anche con cani antidroga

Rosignano (Livorno) 31 maggio 2023

Nel mese di maggio, il Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo ha eseguito una serie di controlli presso alcuni dei circoli privati presenti sul territorio, al fine di verificare il rispetto delle normative specifiche.

Nel dettaglio, i circoli sottoposti a controllo sono stati il Circolo ARCI ed il Circolo ACLI “Pio XII” siti nella frazione di Gabbro, nonché il Circolo ARCI Monte alla Rena sito nella frazione di Rosignano Solvay.

In uno di questi circoli, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute nel corso degli ultimi anni dai cittadini, in data 25/05/2023 alle ore 18:00 circa, personale del Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, congiuntamente al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rosignano Solvay, della Stazione dei Carabinieri di Rosignano Solvay e del Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Castiglioncello, ha predisposto anche un controllo di polizia finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

All’interno di questa operazione, anche con l’ausilio dell’unità cinofila del Comando di Polizia Municipale, sono stati sottoposti a controllo gli avventori del Circolo e gli ambienti circostanti.

Durante la ricerca, il cane Caos ha segnalato un soggetto residente nel nostro comune, di circa 30 anni che, sottoposto a perquisizione personale, risultava essere in possesso di sostanze stupefacenti, configurando la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. Il soggetto è stato quindi segnalato alla Prefettura di Livorno e la sostanza sottoposta a sequestro.

Tra gli avventori del Circolo, inoltre, è stato individuato, dal Commissariato di P.S., un soggetto a cui carico doveva essere notificata una misura di prevenzione (nello specifico, foglio di via obbligatorio dal Comune di Rosignano Marittimo).

I militari della Guardia di Finanza di Castiglioncello hanno eseguito i controlli tributari di competenza.

Dal canto loro, i Carabinieri hanno dato supporto alle operazioni di controllo provvedendo ad identificare alcuni avventori che si trovavano principalmente all’esterno del locale e a verificarne i precedenti tramite interrogazione della banca dati.

Per quanto concerne il controllo di polizia commerciale, è stato accertato che due avventori su quattordici presenti all’interno del circolo, non erano soci e consumavano alimenti e/o bevande, anche alcoliche, contravvenendo alla disposizione secondo la quale la somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato è ammessa soltanto per i soci del circolo stesso.

La violazione dell’art. 50 c.1 della L. R. 23 novembre 2018 n. 62, sanzionata dall’art. 114 c.1 L. R, 62/2018, prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 15.000,00 euro (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di 5.000,00 euro).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin