Rosignano, controllo spiagge: multati campeggiatori abusivi e uno che accendeva un fuoco

12 Luglio 2021

Intervento congiunto della polizia municipale di Rosignano e del servizio GAV per il controllo del demanio marittimo

Livorno 12 luglio 2021

Venerdì 10 luglio 2021 alle ore 7 circa, ha avuto luogo un servizio congiunto tra personale della Polizia Municipale del Comune di Rosignano e Servizio Gav, per il controllo del demanio marittimo il località Pietrabianca.

Tale intervento, mirato a contrastare il campeggio abusivo sulle spiagge e altri comportamenti vietati dalle norme vigenti, si è concluso con la redazione di n. sei verbali per campeggio abusivo di cui all’art. 37 c. 1 l. d) Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo, sanzionati ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione con pagamento in misura ridotta pari a 200 Euro.

E’ stato inoltre sanzionato un soggetto che aveva appiccato un fuoco in violazione dell’art. 37 c. 1 l. f) del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo.

