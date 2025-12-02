Home

Rosignano: corsi per videomaker e laboratorio teatrale, iscrizioni ancora possibili

3 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo 3 dicembre 2025

E’ ancora possibile iscriversi a due dei quattro corsi formativi gratuiti rivolti ai giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi: laboratorio teatrale e videomaker. Capofila del progetto “Design Yourself” per l’autonomia dei giovani nella Bassa Val di Cecina è l’agenzia formativa Cedit, insieme ad Anpas Cecina, Agenzia per lo Sport di Rosignano, Comune di Rosignano, Anpas Toscana Formazione, Laurenza Srl, Edera Aps e Università Popolare Rosignano. Finanziato dalla Regione Toscana, il progetto si rivolge a giovani residenti o domiciliati in Toscana con corsi pratici di inserimento diretto nel mondo del lavoro.

Entrambi i corsi hanno una durata di 50 ore – laboratorio teatrale e videomaker – e si terranno all’Università Popolare di Rosignano Solvay. Oltre ad essere completamente gratuiti, prevedono una indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora per un massimo di 250 euro a partecipante.

Durante il corso di videomaker i partecipanti impareranno le tecniche di montaggio con programmi di ultima generazione come Da Vinci Resolve e tecniche di ripresa utilizzando gli smartphone, mentre laboratorio teatrale servirà per imparare a utilizzare la voce e il corpo per veicolare dei messaggi così da essere più sicuri e comunicativi soprattutto in discorsi pubblici e colloqui di lavoro. Si faranno esercizi semplici e divertenti e il corso terminerà con un elaborato.

Per videomaker le iscrizioni scadranno venerdì 12 dicembre mentre per laboratorio teatrale venerdì 19 dicembre.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato di ogni corso è possibile visitare il sito www.cedit.org ; la referente del progetto Elisa Schettini è contattabile all’indirizzo email schettini@cedit.org