Rosignano, Degrado cavalcavia di via della Cava, Fdi: “Date certe per la messa in sicurezza”

7 Novembre 2022

Rosignano, Degrado cavalcavia di via della Cava, Fdi: “Date certe per la messa in sicurezza”

Rosignano (Livorno) 7 novembre 2022

Bartoli (Fratelli d’Italia Rosignano Marittimo) interviene sul cavalcavia di via della Cava inaugurato sabato 28 luglio 1979 e poi chiuso al traffico e reso pedonale nell’ottobre 2014.

Il cavalcavia versa in uno stato di degrado avanzato e Bartoli chiede all’Amministrazione comunale date certe per la messa in sicurezza

Fratelli d’Italia, già da ottobre 2021, portò all’attenzione del Consiglio Comunale, il degrado in cui versa il cavalcavia di via della Cava, presentando un’interpellanza.

Da parte del Sindaco Daniele Donati, ci furono rassicurazioni in merito ad un intervento radicale sull’opera in questione, – ricorda Bartoli che prosegue – ma a quel momento, affermò che non c’erano risorse disponibili per intervenire e che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto attendere i fondi del PNRR.

In quel periodo la situazione era allarmante, non tanto per la stabilità della struttura, ma per i distacchi di cemento che interessano zone piuttosto ampie in qualsiasi parte del cavalcavia.

A distanza di un anno le cose sono peggiorate, le zone ammalorate si estendono e niente è stato fatto per arginare questa criticità.

Dopo la denuncia di alcuni cittadini residenti nei pressi delle rampe laterali, apprendo dal un quotidiano locale, che il Sindaco Donati ha fatto le medesime dichiarazioni di un anno fa, aggiungendo che “risorse del PNRR o meno, questo grosso intervento straordinario andrà comunque eseguito”

Sono diversi anni che cadono pezzi di cemento, fortunatamente senza recare danno a cose e persone, adesso non possiamo aspettare oltre, la cittadinanza, soprattutto coloro che risiedono nei dintorni del cavalcavia, hanno diritto di sapere quanto ancora dovranno aspettare prima di sentirsi sicuri a passare nelle vicinanze dell’opera sopra citata.

In merito a questo Alessandro Bartoli del coordinamento comunale di FDI Rosignano, chiede date certe per l’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura.

