20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024 Rosignano: denunciato per omessa custodia di armi, ritirati sette fucili e una pistola

Nel quadro dei controlli rafforzati a tutela della sicurezza pubblica, i Carabinieri della compagnia di Cecina hanno effettuato un’ispezione nell’area di Rosignano Marittimo, finalizzata a prevenire e reprimere condotte irregolari legate alla detenzione di armi.

L’operazione ha portato alla denuncia di un uomo sulla cinquantina, regolarmente in possesso di porto d’armi per uso caccia, ma ritenuto responsabile di omessa custodia delle armi detenute. La situazione, accertata durante il controllo, ha spinto i militari a procedere al ritiro cautelativo dell’arsenale, composto da sette fucili, una pistola e relative munizioni.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente, mentre le armi sono state messe in sicurezza, come previsto dalle normative vigenti. L’operazione si inserisce nell’ambito di un dispositivo di vigilanza intensificato che punta a garantire il rispetto delle regole e a prevenire rischi legati all’uso improprio o alla mancata custodia di armamenti.