Rosignano, distacco intonaco, domani chiuse scuola primaria Solvay e Infanzia Giamburrasca

26 Aprile 2022

Rosignano (Livorno) 26 aprile 2022

In seguito al distacco di una piccola parte di intonaco nel corridoio lato ovest del piano terra, in prossimità dei bagni, dell’istituto comprensivo statale “E. Solvay – D. Alighieri” e alla richiesta di intervento per la verifica della sicurezza del plesso da parte della dirigente Elisabetta Libralato, con l’Ordinanza numero 286 del 26 aprile 2022 è stata disposta la chiusura della scuola primaria Ernesto Solvay e la scuola dell’infanzia Giamburrasca per domani, mercoledì 27 aprile 2022. La caduta dell’intonaco non ha causato alcuna conseguenza significativa, ma in ogni caso la chiusura della scuola consentirà ai tecnici di svolgere le necessarie verifiche strutturali. Resterà regolarmente aperta la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri.

