Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Rosignano, divieto di balneazione in 4 punti da Caletta a Vada

Castiglioncello

9 Settembre 2024

Rosignano, divieto di balneazione in 4 punti da Caletta a Vada

Livorno 9 settembre 2024 – Rosignano, divieto di balneazione in 4 punti da Caletta a Vada

Questa mattina A.S.A. ha informato l’Amministrazione comunale che; in seguito alle forti piogge avvenute nella giornata del 08/09/2024 e nella notte del 09/09/2024,si è verificata l’attivazione degli scaricatori di piena della rete fognaria, con rilascio di acque miste in corrispondenza delle stazioni di sollevamento di via Telesio, Mazzanta, Scoglietto, Fosso Bianco e Caletta, nonché l’attivazione dello scaricatore di piena del depuratore di Rosignano in condotta sottomarina.

Considerato che la normativa Regionale prevede di vietare la balneazione in via preventiva, quando si verifichi una situazione inaspettata che; potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque, al fine di proteggere la salute dei bagnanti il Sindaco ha firmato un ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per le seguenti porzioni di cosata:

area omogenea denominata Pungenti, nel tratto che va da 100 m a nord del Botro dei Condotti a 100 m a sud in corrispondenza del ‘Molo di Caletta’’;

L’area omogenea denominata Marina di vada, nel tratto che va dal Fosso La Bucaccia fino a circa 100 m a sud dello stesso;

– area omogenea denominata Lungomare Monte alla Rena( botro Secco), nel tratto che va dal confine sud del Porto cala dei Medici al “molo dei Bagni Lo Scoglietto”;

L’area omogenea denominata Mazzanta, nel tratto che va da 100 m a nord e 100 m a sud del Fosso del Molino.

Inoltre il Comune ricorda che presso il Fosso Bianco esiste un divieto di balneazione permanente 100 m. a Sud e 100 m. a nord dalla foce.

Rosignano, divieto di balneazione in 4 punti da Caletta a Vada