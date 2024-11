Rosignano 22 novembre 2024 Rosignano, due corsi formativi per giovani disoccupati o inattivi

Design yourself, ovvero “progetta te stesso”, grazie a corsi formativi gratuiti finanziati dalla Regione Toscana inseriti nell’ambito di Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani. In partenza a dicembre Social Media Manager di base e un laboratorio teatrale “Espressione di sé”, entrambi rivolti a ragazzi dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi (Neet) residenti o domiciliati in Toscana. Ai partecipanti non solo verrà offerto gratuitamente l’intero corso ma è prevista una indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora per un massimo di 250 euro.

Per entrambi le iscrizioni sono aperte fino al 12 dicembre 2024 ed è prevista una riserva del 50% per le donne. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito https://www.cedit.org/, è possibile contattare la referente del progetto Elisa Schettini per mail schettini@cedit.org o al numero 335.5387725.

Questo progetto vede fra i partecipanti anche il Comune di Rosignano Marittimo. Capofila è l’agenzia formativa Cedit Scrl insieme – oltre al citato Comune di Rosignano – ad Anpas Cecina, Agenzia per lo Sport di Rosignano, Anpas Toscana Formazione, Laurenza Srl, Edera Aps e Università Popolare Rosignano. E proprio all’Università Popolare Rosignano si terranno i primi due corsi in partenza a dicembre, entrambi sviluppati con l’obiettivo primario di “accrescere/ adeguare le conoscenze e le capacità dei ragazzi, renderli maggiormente appetibili per il mercato del lavoro e in generale più capaci di individuare il loro percorso di sviluppo personale e professionale futuro”.

Il corso di Social Media Manager

è pensato per fornire strumenti pratici e conoscenze per trasformare i social media in potenti alleati nella comunicazione aziendale. Tra i temi che verranno trattati: strategie di social media marketing, creazione e gestione del brand, sviluppo di strategie, analisi e gestione delle performance, normativa e legislazione. Avrà una durata di 80 ore, suddivise tra lezioni teoriche in aula e laboratori pratici e si svolgerà ogni mercoledì e giovedì pomeriggio da dicembre a febbraio.

Il laboratorio teatrale “ Espressione di s é”

iappresenterà un’esperienza immersiva con lo scopo di sviluppare le potenzialità creative ed espressive dei partecipanti. Attraverso un approccio pratico e coinvolgente impareranno a potenziare l’espressione linguistica e non verbale, a favorire una maggiore consapevolezza emotiva, a promuovere la capacità di collaborare e comunicare efficacemente e a rimuovere filtri emotivi per una comunicazione autentica. Le lezioni abbracceranno temi come il linguaggio del corpo, l’improvvisazione, l’esplorazione sensoriale e la consapevolezza di sé. Avrà una durata di 50 ore suddivise in sessioni pomeridiane e terminerà a febbraio rilasciando un attestato di frequenza.