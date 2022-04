Home

Rosignano e il 185° Reggimento Paracadutisti Folgore ricordano lo Squadrone F dell’Operazione Herring (Foto)

23 Aprile 2022

Il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi (RAO) ricorda l’impresa dello Squadrone da Ricognizione “Folgore” (Squadrone F) nella Guerra di Liberazione.

Rosignano (Livorno), 23 aprile 2022

Venerdì 22 aprile 2022 presso la sede storica del campo di volo della seconda guerra mondiale di Rosignano Marittimo, a sud della frazione di Vada, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’Operazione Herring.

L’aviolancio di guerra – unico nella storia su territorio nazionale – condotto alla vigilia dello sfondamento della “Linea Gotica”, ebbe lo scopo di infiltrare piccole pattuglie di paracadutisti italiani con compiti di sabotaggio, dietro le linee tedesche, per facilitare l’avanzata delle forze alleate e completare la liberazione del territorio nazionale dalle truppe naziste.

La sera del 20 aprile 1945, 14 velivoli statunitensi decollarono da Vada con 226 paracadutisti italiani appartenenti allo Squadrone da Ricognizione Folgore (noto come “Squadrone F”, al comando del Capitano Carlo Francesco Gay) ed alla Centuria Nembo.

L’Operazione si completò con successo il 23 di aprile. In particolare, presso “Cà Bruciata” di Dragoncello, nel Comune di Poggio Rusco (Mantova), dove avvenne un cruento scontro.

Per commemorare l’operazione e ricordarne i caduti, il 185° RRAO, erede dello “Squadrone F”; ha celebrato la ricorrenza con un aviolancio in caduta libera da un elicottero del 3° Reggimento Elicotteri per Operazioni Speciali (REOS).

La manifestazione è iniziata alle ore 9:00 con il lancio dimostrativo di paracadutisti sui campi che fiancheggiano via del Novanta

Alle ore 10.30 la cerimonia è proseguita presso “I Due Casoni” con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti dell’Operazione Herring. Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare.

