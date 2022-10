Home

2 Ottobre 2022

Rosignano e percettori di reddito: “in 4 anni nessun lavoro socialmente utile, questa è buona amministrazione? Giudichino i cittadini”

Rosignano Marittimo (Livorno) 1 ottobre 2022

Reddito di cittadinanza a Rosignano, Stefano Scarascia e Fabio Niccolini, consiglieri comunali FdI lamentano l'”assenza” di progetti del Comune per i percettori del reddito. “In quasi quattro anni, non hanno contribuito neanche per un’ora all’effettuazione di lavori socialmente utili”

Dalle dichiarazioni dei due consiglieri comunali sembrerebbe che il Comune di Rosignano i 4 anni abbia per così dire “dormito” su questo tema

Ecco quanto dichiarano Stefano Scarascia e Fabio Niccolini

“L’istituzione del “reddito di cittadinanza” risale al gennaio del 2019.

Già nel novembre del 2020 Fratelli d’Italia chiese conto all’Amministrazione dell’applicazione della normativa per la parte che prevede l’impiego dei percettori del reddito in lavori socialmente utili.

A suo tempo il competente Assessore Prinetti rispose: “l’Amministrazione sta predisponendo i progetti”.

Alle nostre reiterate domande ieri – dopo 23 mesi – in Consiglio l’Assessore Prinetti ha candidamente ammesso che ci sono dei gravi ritardi:

in pratica sinora non è stato concluso nulla, hanno solo fatto riunioni il cui prodotto è pari a zero.

Quello che è quasi incredibile è il fatto che la nostra mozione che avrebbe impegnato il Sindaco e la Giunta affinché la normativa che prevede l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza trovi immediata attuazione nel rispetto della legge è stata respinta dalla maggioranza politica che sostiene il Sindaco Donati.

Le numerose carenze nei servizi, più volte evidenziate da Fratelli d’Italia, che potevano essere almeno migliorate con l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, sono restate, restano e resteranno tali.

In conclusione i cittadini e gli elettori devono sapere:

che nel nostro Comune i percettori del reddito di cittadinanza non hanno, in quasi quattro anni, contribuito neanche per un’ora all’effettuazione di lavori socialmente utili;

che per il Sindaco Donati e per il Partito Democratico va bene così e , infatti, hanno votato contro l’impegno concreto per rimediare a questa situazione.

Giudichino i cittadini se questa è buona amministrazione”.

