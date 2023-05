Home

Rosignano: emanato un divieto temporaneo di balneazione, le aree interdette

26 Maggio 2023

Rosignano (Livorno) 26 maggio 2023

Lo scorso 23 maggio 2023, durante un controllo routinario svolto per monitorare la qualità delle acque, Arpat ha rilevato il superamento del valore di enterococchi intestinali ed escherichia coli nei campioni prelevati dal confine nord dei bagni Canottieri fino al vecchio pontile di Pietrabianca, nelle aree del “Lillatro”, delle “Spiagge Bianche Nord”, delle “Spiagge Bianche Sud” e del Fiume Fine”. Pertanto, con l’Ordinanza numero 335 del 25 maggio 2023, il Sindaco Daniele Donati ha disposto il divieto di balneazione nelle aree sopracitate.

Il superamento dei limiti microbiologici riguarda esclusivamente il parametro relativo agli enterococchi intestinali ed escherichia coli, non risultano altre anomalie per gli altri valori.

Arpat effettuerà un campionamento suppletivo quanto prima e fino alla comunicazione di rientro dei parametri nei limiti previsti dalla legge, la balneazione resta vietata.

