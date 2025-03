Livorno 6 marzo 2025 Rosignano, ennesima centrale di spaccio scoperta dai carabinieri di Cecina. Arrestata una donna

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi tesi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, durante un’attività di polizia giudiziaria tesa a perseguire anche i reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato una donna sulla trentina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno concentrato il monitoraggio anche sulle aree periferiche, in particolare quelle della via Aurelia a Vada e relative zone limitrofe, ove la dubbia attività di alcuni soggetti, consistente in frequenti e furtivi incontri con persone apparentemente di passaggio, ha suscitato i sospetti dei militari che in tale circostanza hanno concentrato mirati approfondimenti.

Il servizio di polizia giudiziaria, condotto anche mediante osservazioni pedinamenti e controlli, ha portato all’attenzione dei carabinieri la donna che, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di ben 138 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in vari involucri termosaldati, un involucro di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 0,8 grammi e ulteriori 0,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre alla somma contante di 300 euro in banconote di piccolo taglio, riconducibili all’attività di spaccio di stupefacenti da parte della predetta.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la donna è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. Su disposizione dell’AG labronica competente è stata accompagnata presso il domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato.