Rosignano, esposizione mastelli, multate 16 attività commerciali

1 Marzo 2023

1Rosignano (Livorno) 1 marzo 2023

Continuano, in questo periodo, da parte della Polizia Municipale, i controlli sull’occupazione di suolo pubblico con contenitori dei rifiuti per le utenze non domestiche, regolamentati con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 30 novembre 2021.

Con quella deliberà, infatti, viene data possibilità alle utenze non domestiche che hanno problemi logistici e di spazio nel detenere i bidoncini finalizzati al conferimento delle frazioni della Raccolta Differenziata all’interno dei locali della propria attività, di posizionare i suddetti contenitori su suolo pubblico, dietro pagamento della relativa tassa.

Al fine di garantire un idoneo decoro urbano, le utenze non domestiche che presentino le problematiche suddette e decidano di avvalersi della possibilità di posizionare i contenitori su suolo pubblico, sono tenute alla realizzazione di un’apposita copertura finalizzata ad accogliere i contenitori stessi.

Durante l’estate scorsa la Polizia Municipale ha svolto un’attività di informazione presso tutte le utenze del territorio, con il fine di far conoscere ai titolari le procedure di autorizzazione contenute nella delibera stessa.

Ai titolari è stato dato il tempo necessario per il disbrigo delle pratiche presso REA e presso l’Ufficio Patrimonio del Comune, per l’ottenimento della concessione.

Durante il giro informativo sono stati dati consigli su dove sarebbe stato opportuno posizionare i contenitori, affinché non creassero problemi di sicurezza e intralcio della circolazione di veicoli e pedoni.

Durante l’autunno sono iniziati i controlli veri e propri, dai quali sono scaturiti anche alcuni verbali di contestazione a carico di coloro che, nonostante la delibera e l’opera di informazione preventiva, erano rimasti inermi lasciando i bidoni sul suolo pubblico e con modalità non consentite.

Ad oggi i verbali elevati sono 16 e per 9 di queste è stato ottemperato alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Per le altre sono in corso le procedure necessarie al completamento dell’iter.

Questa azione è necessaria per giungere alla buona stagione con una situazione del territorio ordinata rispetto al decoro ed all’immagine positiva, per cittadini e turisti e al tempo stesso per conciliare le esigenze delle attività turistico-commerciali di utilizzare al meglio la possibilità offerta dalla sopra richiamata delibera.

