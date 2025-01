Rosignano (Livorno )13 gennaio 2025 Rosignano: evade dai domiciliari, 36enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo, hanno arrestato un uomo di 36 anni, gravato da precedenti in materia di cessione di sostanze stupefacenti, a seguito di ordinanza di aggravamento della detenzione domiciliare commutata nella misura cautelare della custodia in carcere.

L’uomo, dall’inizio del 2024, stava espiando una pena per reati contro la persona e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione di residenza se non in determinate fasce orarie legate ad esigenze di lavoro e di vita. Qualche giorno fa però, al momento del controllo serale eseguito dai carabinieri, non era stato trovato a casa, benché ivi ristretto, salvo poi essere sorpreso in altro luogo e per di più in possesso di cocaina.

I carabinieri, in quel frangente, avevano proceduto ad arrestarlo in flagranza per evasione, relazionando all’AG competente, la quale non ritenendo più sufficiente la misura in corso, ne ha disposta una maggiormente afflittiva ritenuta adeguata, ordinando che l’indagato venisse condotto in carcere per rimanervi giusta ordinanza di custodia cautelare.