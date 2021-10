Home

Rosignano, FdI: “Il sottopasso “Le Creste” versa in condizioni vergognose”

20 Ottobre 2021

Rosignano (Livorno) 20 ottobre 2021

“Il sottopasso “Le Creste”, ubicato tra l’Aurelia e la biblioteca Comunale, intitolato a Filomena Chiellini, prima donna eletta in Consiglio Comunale nel 1946, è completamente dimenticato da questa

amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Donati

E’ lasciandolo nel degrado più completo. – questa la riflessione di Fratelli d’Italia Rosignano a nome del Commissario Parola

Nucci, e di Enzo Calderone del Coordinamento comunale di Rosignano.

“Fratelli d’Italia Rosignano – afferma Paola Nucci – diversi cittadini si sono rivolti a noi lamentandosi delle precarie condizioni di abbandono in cui versa il sottopasso, dove permane costantemente un forte odore di urina e non solo”.

“Inoltre – denuncia Calderone – molti cittadini si dicono preoccupati del fatto che la rampa adibita al solo transito pedonale ed in particolar modo ai portatori di handicap oppure alle mamme con passeggini, spesso

è percorsa da biciclette e scooter.

Ebbene poiché tale struttura è fornita di telecamere ci domandiamo se

siano state visionate in questi mesi le immagini di sorveglianza e se si perché non sono stati presi provvedimenti per scongiurare che episodi analoghi continuassero a ripetersi.

“Per questo – conclude Nucci – tramite il nostro Gruppo Consiliare depositeremo nei prossimi giorni una interrogazione al Sindaco, affinché chiarisca se le telecamere presenti nel sottopasso sono regolarmente in

funzione e se lo sono per quale motivo le autorità competenti non hanno provveduto, una volta visionati i filmati, a perseguire gli autori delle infrazioni“

